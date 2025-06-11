الأرجنتين وكولومبيا | ميسي يختفي في ليلة توهج لويس دياز.. ومكافأة كبرى لشجاعة سكالوني!

النجم الكولومبي فعل كل شيء..

تعادل منتخب الأرجنتين مع ضيفه الكولومبي (1-1) فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم لويس دياز للضيوف بهدف رائع في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل تياجو ألمادا في الدقيقة 81، علمًأ بأن نجم الأرجنتين إنزو فرنانديز تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة على ملعب مونومنتال، رفع راقصو التانجو رصيدهم إلى النقطة 35 في الصدارة (ضمنوا التأهل إلى المونديال)، بينما تحتل كولومبيا المركز السادس بـ22 نقطة.

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وتعد المباراة هي الخامسة على التوالي لمنتخب الأرجنتنين دون هزيمة، بينما لم يفز الضيوف منذ 6 جولات في التصفيات المؤهلة للمونديال.