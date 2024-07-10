الأرجنتين ضد كندا | فلسفة سكالوني تقود ميسي إلى القمة.. وكريستيانو رونالدو في حسرة!

راقصو التانجو إلى النهائي القاري..

نجح منتخب الأرجنتين في مواصلة حملة الدفاع عن لقب بطولة كوبا أمريكا، التي توج بها النسخة الماضية في البرازيل، وذلك بتأهله للمباراة النهائية، عقب التغلب على كندا (2-0)، فجر اليوم الأربعاء في نصف النهائي بالولايات المتحدة.

وسجل خوليان ألفاريز الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 23، قبل أن يطلق ليونيل ميسي رصاصة الرحمة في الدقيقة 51، مسجلًا هدفه الأول في النسخة الحالية من البطولة، والـ14 في مسيرته الإجمالية بالكوبا.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا في النهائي مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى التي تجمع منتخبي كولومبيا وأوروجواي.