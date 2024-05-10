الاتفاق يجرح تاريخ الاتحاد .. "إياك ولعنة طرد الأساطير وحتى ستيفن جيرارد والمنبوذين يتألقون أمامك يا عميد"

الاتحاد يسقط بنتيجة مذلة..

SHAHID

"الجماهير تموت في المدرجات".. هكذا صرخ الاتحاديون، في الأيام الماضية؛ بعد التراجع الكبير في نتائج الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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لكن.. الواضح أمام الجميع، أنه لا يوجد من يستمع لهذه الصرخات، بل على العكس تمامًا، الأمور تسوء كل يوم أكثر من سابقه، داخل واحدة من أكبر القلاع في المملكة العربية السعودية والوطن العربي والقارة الآسيوية.

الاتحاد الذي فقد فرصة المنافسة على جميع الألقاب والبطولات، في الموسم الرياضي الحالي؛ تلقى هزيمة مذلة على أرضه ووسط جماهيره بـ"الجوهرة المشعة"، وبخمسة أهداف مقابل لا شيء أمام الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وبهذه النتيجة.. تجمد العميد الاتحادي عند النقطة 50، في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري؛ ليقترب من خسارة حلم المشاركة في مسابقات "النخبة الآسيوية ودوري أبطال أوروبا (2) وكأس السوبر السعودي"، الموسم الرياضي القادم.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد خسارة الاتحاد المذلة أمام الاتفاق، مساء اليوم الجمعة..