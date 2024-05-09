ليس حمدالله أو رومارينيو .. الاتحاد يستقر على رحيل نجمه الأجنبي بنهاية الموسم

العميد يُخطط لثورة في ملف الأجانب

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لا يخفى على أحد أن الاتحاد يُخطط لثورة على صعيد ملف لاعبيه الأجانب بعد نهاية الموسم الجاري الذي خيب به الفريق الآمال وفشل في جميع البطولات.

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الاتحاد ودع دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين على يد الهلال، وحصر آماله في دوري روشن على خطف المركز الثالث من الأهلي والتأهل للنسخة القادمة من دوري أبطال آسيا.

خبير الانتقالات رودي جاليتي أوضح أن النادي استقر على رحيل لاعبين من أجانبه تمهيدًا لضم اثنين آخرين، مشيرًا إلى أن الأول هو حارس المرمى مارسيلو جروهي الذي استبعد من قائمة الفريق المحلية في يناير الماضي لتسجيل زميله جوتا، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

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اللاعب الثاني كان المفاجأة التي أثارت انقسامًا في الجمهور بين الغضب والترحيب، وهو المصري أحمد حجازي الذي يراه العديد منذ انضم للعميد وحتى انطلاق الموسم الجاري أفضل مدافع في دوري روشن وقد لعب دورًا مهمًا في تتويج الفريق باللقب الموسم الماضي، سواء في الملعب أو غرفة الملابس.

الجمهور كان ينتظر الإعلان عن نهاية رحلة عبد الرزاق حمدالله أو رومارينيو مع العميد لكن المفاجأة كانت في عمل النادي على فسخ العقد مع الدولي المصري، والذي بدأ يتعرض لبعض الانتقادات لتراجع مستواه مؤخرًا لكنه يبقى يحظى بشعبية جارفة بين عشاق العميد.

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