الاتحاد ضد الشباب | "ورطة" عبدالرزاق حمدالله لا مثيل لها .. وموهبة العميد الجديدة انتشلته من "سوء منقلب" كبار أوروبا!

أبرز ملامح كلاسيكو الشباب والاتحاد..

كلاسيكو الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي، بينما كان يظن الجميع أنه مجرد تحصيل حاصل بعد حسم الاتحاد اللقب لصالحه، قدم لنا الشباب والعميد مباراة ماراثونية ممتعة..

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الاتحاد حقق الفوز اليوم الثلاثاء، أمام الليوث بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من دوري روشن.

ثلاثية العميد سجلها موسى ديابي "هدفين" وستيفن بيرجوين في الثانية الـ30 والدقيقتين 34 و58، فيما جاء هدفا الليوث في الدقيقتين يانيك كاراسكو وكريستيان جوانكا في الدقيقتين 3+45 و67 من عمر الكلاسيكو.

هذا الفوز رفع رصيد النمور للنقطة 80 بعدما حسم اللقب لصالحه بالفعل منذ الجولة الـ32، فيما تجمد الشباب عند 57 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ملامح كلاسيكو الشباب والاتحاد..