مباراة من طرف واحد، أنهاها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مبكرًا، بفوز أسعد جماهيره وأعطاهم البشرى، بعد تجاوز عقبة الخلود بكل سهولة.

من قلب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، حقق الاتحاد، فوزًا عريضًا على مضيفه الخلود بنتيجة (4-0)، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ووقع النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، على الثلاثية في الدقائق 13 و28 و35، ثم أضاف صالح الشهري، الهدف الرابع، بالدقيقة 84، ليصعد حامل اللقب إلى المركز الخامس من ترتيب دوري روشن، برصيد 26 نقطة، محققًا الانتصار الخامس على التوالي، بينما عاد الخلود لدرب الهزائم، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة، في المركز الثاني عشر.