كونسيساو أطلق الوحش: مقترح بن هاربورج "الرائع" لن يصنع للخلود حلمًا .. امنحوا الاتحاد تذكرة النهائي الآن!

الاتحاد يدق أبواب المربع الذهبي في دوري روشن..

مباراة من طرف واحد، أنهاها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مبكرًا، بفوز أسعد جماهيره وأعطاهم البشرى، بعد تجاوز عقبة الخلود بكل سهولة.

من قلب ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، حقق الاتحاد، فوزًا عريضًا على مضيفه الخلود بنتيجة (4-0)، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ووقع النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، على الثلاثية في الدقائق 13 و28 و35، ثم أضاف صالح الشهري، الهدف الرابع، بالدقيقة 84، ليصعد حامل اللقب إلى المركز الخامس من ترتيب دوري روشن، برصيد 26 نقطة، محققًا الانتصار الخامس على التوالي، بينما عاد الخلود لدرب الهزائم، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة، في المركز الثاني عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة الخلود والاتحاد، في صدام الجولة الرابعة عشرة..

    أمام شراسة كونسيساو .. باكينجهام "المتنوع" يدفع الثمن!

    لعلّ أبرز ما يشهده تشكيل الخلود، هذا الموسم، هو عدم الثبات، واعتماد المدرب ديس باكينجهام على "التدوير" بين لاعبيه، وهو الاسلوب الذي يحمل مزية وعيب في ذات الوقت.

    في أول 13 دقيقة، وجد الخلود نفسه أمام الكارثة الكبرى، طرد مبكر للقائد ويليام إيكونج، ركلة جزاء بسبب لمسة يد على مزياني ماوليدا، ثم هدف أول بتوقيع كريم بنزيما.

    ولأن أهم ما يميز الاتحاد مع سيرجيو كونسيساو، هو السيطرة على الكرة، فإن العميد لم يجد صعوبة في الإمساك بزمام المباراة بشكل كامل، رغم أنه شارك بغيابات عدة، مثل محمدو دومبيا، عبد الرحمن العبود، معاذ فقيهي، فيصل الغامدي، ماريو ميتاي، سعد آل موسى، حسام عوار. كاشفًا عن أبرز عورات الخلود، التي يمكن أن نلخصها في النقاط التالية..

    * غلق الجبهة اليمنى والعمل على إغلاق المساحات أمام مزياني ماوليدا وراميرو إنريكي، واعتماد سلاح الكرات الطويلة والعرضيات.

    * سوء رد فعل دفاع الخلود مع الكرات العرضية، وعدم الضغط على حامل الكرة.

    * استسلام تام لضغط الاتحاد مع لقطات نادرة تشهد محاولة لتهديد مرمى رايكوفيتش.

    * شراسة لاعبي الاتحاد في استعادة الكرات، وسط حالة من اللامركزية في توزيع الخطوط، لدرجة تجعلك ترى المدافعين يتحركون كثيرًا لمنطقة الخصم، في ظل تمسك الخلود بخطة "5-3-1"، بعد طرد إيكونج.

    * ذكاء القائد كريم بنزيما في التحرك بين الخطوط، بدون كرة.

    * تألق فابينيو ونجولو كانتي في قطع أي تحولات هجومية.

    اقتراحك يا بن هاربورج كان مذهلًا .. ولكن لا يكفي!

    قبل أيام، خرج مالك نادي الخلود، الأمريكي بن هاربورج، بتصريح لاقى قبولًا لدى الكثيرين، عندما اقترح بإقامة بطولة جديدة، تجمع بين اللاعبين السعوديين فقط، وقد تسمى بـ"كأس الأميرة"، على سبيل المثال.

    دون أن أخرج كثيرًا عن سياق المباراة، فإن اقتراح بن هاربورج يُمثل خدمة جليلة للمدير الفني للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، الذي تحدث مليًا عن أزمة قلة دقائق المشاركة في مباريات دوري روشن.

    إذا قلنا إن الاتحاد، شأنه شأن بقية أندية دوري روشن، قوامه الأساسي من النجوم الأجانب، ولكن ما يُحسب للمدرب كونسيساو، بأنه يمنح الثقة أيضًا، للاعبين المحليين.

    مع كونسيساو، شاهدنا التحرك الفعال للظهير مهند الشنقيطي، والذي صار ذا أنياب هجومية، كبيرة، صنع بها عرضية الهدف الثاني لبنزيما، وحسن كادش على الطرف الأيسر، الذي بات يملك الثقة لاستغلال المساحات، والمساهمة في بناء الهجمات، وأيضًا، أحمد شراحيلي، الذي عاد من غياب طويل، ليصبح عنصرًا أساسيًا في الاتحاد.

    أضف إلى ذلك، قرار كونسيساو بالدفع بخماسي محلي، لم تقل معه فعالية الاتحاد على مرمى الخلود مطلقًا، بتحركات أحمد الجليدان وعبد العزيز البيشي في الطرف الأيمن، وتسجيل هدف رابع سعودي خالص، بعرضية من أحمد الغامدي، ثم إنهاء صالح الشهري.

    خلاصة القول، إن اقتراح بن هاربورج لن يشفع للخلود أيضًا، بعدما أثبت الاتحاد بأنه يعيش طفرة هجومية رائعة، بجميع عناصره المحلية والأجنبية.

    ضحية كونسيساو

    ولكن، إذا ما نظرنا إلى الطرف الأضعف في كتيبة كونسيساو، فلعله الهولندي ستيفن بيرجفاين، الذي لا يزال يجعل السؤال مطروحًا، هل دفع ثمن اعتماد المدرب البرتغالي على روجر فيرنانديز كجناح أيسر؟

    لا أحد يختلف على بيرجفاين، كعنصر حاسم في تشكيل الاتحاد، منذ موسم التتويج بثنائية الدوري والكأس، إلا أن ستيفن بدا وكأنه ينجو دائمًا بإحراز الأهداف، من أجل الهروب من لعبة التقييمات السيئة، كونه يبدو وكأنه تائه، بالاعتماد عليه في عمق الملعب، بدلًا من الطرف الأيسر.

    ولعلّ هذا ما يجعلني أقول إن الاتحاد يفتقد خدمات الجزائري حسام عوار، الذي يواصل الغياب في الدوري، للمباراة الخامسة على التوالي، والذي كان بمثابة التعويض المناسب لبنزيما في منطقة العمق.

  • كلمة أخيرة..

    لعلّ الطرد وركلة الجزاء، قد بعثرا أوراق الخلود، إلا أن قرارات الحكم سلطان الحربي، لم تكن لتؤثر على سير المباراة، التي شهدت سيطرة كاسحة للاتحاد، التي بلغت (72%).

    يكفي عزيزي القارئ أن تعرف أن الاتحاد سدد 24 كرة، منها 11 على المرمى، بينما اكتفى الخلود بـ5 تسديدات فقط، منها اثنان إلى مرمى رايكوفيتش.

    ورغم أن الحديث لا يزال مبكرًا عن صدام كأس الملك، إلا أن الاتحاد طمأن جماهيره بأن السير على هذا المنوال، بتطبيق اسلوب كونسيساو "الشرس" والسيطرة على الملعب بشكل كامل، يجعل العميد مرشحًا بنسبة كبيرة في إنهاء رحلة الخلود، المستسلم تمامًا في مباراة اليوم، في أغلى الكؤوس.

