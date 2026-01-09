بضع دقائق من شأنها أن تقلب كفة الميزان، هذا ما أظهره الحكم سلطان الحربي، الذي صنع الجدل، خلال إدارة مباراة الخلود والاتحاد، والمُقامة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن حساب الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، إسناد مباراة الخلود والاتحاد، لطاقم تحكيم محلي، يضم سلطان الحربي كحكم ساحة، ويعاونه عيسى الخيبري، محمد خليل، وخالد الأحمري حكمًا رابعًا، كما يقود شكري الحنفوش، تقنية الفيديو المساعد VAR، ويعاونه عبد الله آل عجيم.