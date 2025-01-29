بسبب الترفيه مع عائلته! .. كشف لغز "حالة" لاعب الأهلي المثيرة للجدل

لاعب الأهلي يقع ضحية "الترفيه"..

أخيرًا وبعد الكثير من الجدل.. تم فك لغز "الحالة الغريبة" التي ظهر عليها أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية.

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الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة العروبة، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ويحتل الفريق الأهلاوي المركز "الخامس" في جدول ترتيب الدوري، برصيد 32 نقطة من 17 مباراة؛ حيث حقق 10 انتصارات وتعادلين، مقابل 5 هزائم.

ويبتعد الأهلي بفارق 11 نقطة عن ناديي الهلال والاتحاد، صاحبي المركزين "الأول والثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.