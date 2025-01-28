"ظهر في حالة غريبة" .. صورة للاعب الأهلي بالمستشفى تثير الجدل

حالة اللاعب تثير الجدل باستمرار..

منذ اليوم الأول الذي انتقل فيه إلى المملكة العربية السعودية؛ ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أصبح مثارًا للجدل بين الجميع.

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الحديث هُنا عن متوسط الميدان الشاب أليكساندر، الذي انضم إلى الأهلي في صيف عام 2024؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي.

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وبمجرد التعاقد معه.. قيل إن أليكساندر يُعاني من "إصابة مزمنة"؛ وسط غيابه عن عديد المباريات، سواء على المستوى المحلي أو حتى الخارجي.

وفي المجمل - حتى الآن -؛ شارك اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 21 سنة، في 11 مباراة رسمية مع النادي الأهلي، بواقع 496 دقيقة فقط، صانعًا خلالها هدفًا وحيدًا.