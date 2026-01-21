إدمان الكوكايين والرجل العجوز و"والدك يغسل الفيلة" .. إليكم أشهر احتفالات الانتقام بعد "خمور بيلينجهام"!

"جود بيلينجهام يتعرق مشروبات كحولية في التدريبات" .. اتهامات وُجهت إلى نجم ريال مدريد، في فترة حرجة كان من الممكن أن تؤثر بشكل كبير على موسمه، في ظل هجوم جماهير الفريق على أغلب اللاعبين.

الأوضاع متوترة بعد رحيل تشابي ألونسو وخسارة كأس السوبر والخروج من كأس ملك إسبانيا، لذلك آخر ما كان يحتاجه بيلينجهام وررفاقه، هو هذه الشائعة، ولكنه حصل على فرصة ذهبية للرد عليها.

كلمات المؤثر "AuronPlay" أحدثت ضجة في إسبانيا، حيث اتهم بيلينجهام بإدمان الكحوليات والتركيز على السهر والحفلات بدلًا من كرة القدم، لتأتي مواجهة الأمس بين موناكو وريال مدريد في الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا بالرد السريع.

تلك المباراة حملت آخر ما كان يتمناه اليوتيوبر الإسباني، ريال مدريد ينتصر 6/1 على نظيره الفرنسي، وبيلينجهام يسجل ويوجه رسالة له بالسخرية من تصريحاته.

الواقعة ليست الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، تظهر الانتقادات عبر الميكروفونات ووسائل التواصل الاجتماعي، ويأتي الرد في الملعب ..