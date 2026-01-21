Jude Bellingham HIC 2:1Getty/GOAL
إدمان الكوكايين والرجل العجوز و"والدك يغسل الفيلة" .. إليكم أشهر احتفالات الانتقام بعد "خمور بيلينجهام"!

رد الدولي الإنجليزي جاء سريعًا وعلى أرض الملعب ضد موناكو

"جود بيلينجهام يتعرق مشروبات كحولية في التدريبات" .. اتهامات وُجهت إلى نجم ريال مدريد، في فترة حرجة كان من الممكن أن تؤثر بشكل كبير على موسمه، في ظل هجوم جماهير الفريق على أغلب اللاعبين.

الأوضاع متوترة بعد رحيل تشابي ألونسو وخسارة كأس السوبر والخروج من كأس ملك إسبانيا، لذلك آخر ما كان يحتاجه بيلينجهام وررفاقه، هو هذه الشائعة، ولكنه حصل على فرصة ذهبية للرد عليها.

كلمات المؤثر "AuronPlay" أحدثت ضجة في إسبانيا، حيث اتهم بيلينجهام بإدمان الكحوليات والتركيز على السهر والحفلات بدلًا من كرة القدم، لتأتي مواجهة الأمس بين موناكو وريال مدريد في الجولة السابعة لدوري أبطال أوروبا بالرد السريع.

تلك المباراة حملت آخر ما كان يتمناه اليوتيوبر الإسباني، ريال مدريد ينتصر 6/1 على نظيره الفرنسي، وبيلينجهام يسجل ويوجه رسالة له بالسخرية من تصريحاته.

الواقعة ليست الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، تظهر الانتقادات عبر الميكروفونات ووسائل التواصل الاجتماعي، ويأتي الرد في الملعب ..

  Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7

    قصة بيلينجهام

    المؤثر الإسباني الشهير أورون بلاي، ألقى الضوء على الحياة الشخصية لبيلينجهام، منتقدًا الحرص المستمر للاعب على الاحتفال وزيارة النوادي الليلية خلال تواجده مع ريال مدريد على حد قوله.

    وقال "AuronPlay" في تصريحاته:"لا يوجد ملهى ليلي واحد في إسبانيا لم يقم جود بيلينجهام بزيارته، إنه يحب تناول الكحول أكثر من اللازم".

    وأضاف:"عندما تشاهده في التدريبات تجده يتصبب عرقًا برائحة الكحول، وذلك يرجع لعشقه الذهاب إلى الحفلات بصورة مفرطة".

    بيلينجهام رد عليه بالاحتفال وكأنه يشرب الخمر بعد التسجيل في موناكو، وقال في تصريحات لشبكة "TNT Sports":"الأمر يبدو وكأن الجميع يمكنه الظهور أمام الكاميرات لقول أي شيء والعالم بأكمله سيصدقه دون أي دليل".

    وأوضح"أنا أعرف الحقيقة وعلى دراية بكل ما يدور في حياتي الشخصية، وكل تركيزي ينصب على ما يحدث في الملعب".

  Liverpool v Everton Robbie Fowler

    روبي فاولر والكوكايين

    هذا الاحتفال كان مكلفًا كثيرًا لصاحبه، وهو أسطورة ليفربول روبي فاولر، عندما نزل على الأرض وكأنه يقوم باستنشاق العشب، ردًا على اتهامه بتعاطي مخدر الكوكايين من جماهير إيفرتون.

    الواقعة حدثت في ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون في عام 1999، وهي واحدة من أهم اللحظات في مسيرة فاولر، وتسببت في إيقافه 4 مباريات وتغريمه بـ32 ألف جنيه استرليني.

    فاولر قال عن هذا الاحتفال في تصريحات سابقة:"تم اتهامي لسنوات طويلة بتعاطي المخدرات، وهذا أمر سخيف، أنا ضد هذه الظاهرة بشكل عام، ومع ذلك لا يزال يتم اتهامي باستنشاق الكوكايين وأشياء أخرى".

    وأضاف:"من أسباب موقفي المعادي للمخدرات، هو فقدان بعض أفراد عائلتي بسببها، لذلك من الخطأ جدًا أن يتهم توجيه تلك الاتهامات لي".

  Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro League

    حمد الله وجمهور النصر

    المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بدأ رحلته في السعودية من خلال نادي النصر، قبل أن يذهب بعدها لتمثيل الاتحاد والشباب والهلال "لفترة قصيرة في كأس العالم للأندية".

    فترة حمد الله مع الاتحاد شهدت العديد من التوترات مع النصر وجماهيره، واحتفاله المعروف التقليدي بالركض نحو مدرجات الجماهير ثم القفز عاليًا رافعًا قبضة يده، كان يختلف تمامًا أمام فريقه السابق.

    صاحب الـ35 سنة اعتمد طريقة خاصة للاحتفال ضد النصر، بضع إصبع السبابة على فمه، مطالبًا إياهم بالصمت والتوقف في الحديث عنه بعد رحيله عن الفريق.

  • Paul Merson celebrates Arsenal v Tottenham Hotspur FA Cup Semi Final 1993Hulton Archive

    بول ميرسون .. مثل بيلينجهام تمامًا

    لاعب آرسنال السابق بول ميرسون تلقى اتهامات مماثلة للتي تعرض لها بيلينجهام، حيث نشرت العديد من الصحف الإنجليزية تكهنات حول معاناته من إدمان الكحوليات.

    وقالت بعض وسائل الإعلام، إن ميرسون يحاول التعافي من هذه الأزمة، بالإضافة لمشاكل أخرى مثل إدمانه القمار والكوكايين، ليرد على أرض الملعب.

    ميرسون سجل في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1993 ضد توتنهام، وقام بالإشارة إلى فمه وكأنه يتناول بعض الكؤوس من الخمور والكحوليات للسخرية من تلك الأنباء المنتشرة عنه.

  Eric Cantona

    انتقام كانتونا

    مهاجم الشياطين الحمر السابق إريك كانتونا، سبق أن سجل هدفًا رائعًا في شباك سندرلاند بشهر ديسمبر 1996، ووقتها كان احتفاله مختلفًا عن العادة.

    كانتونا قام بالالتفات ورفع يده قبل أن يحاط بباقي اللاعبين في حالة هدوء وفخر وربما "غرور" من النجم الفرنسي، ليخرج بعدها لتوضيح سر هذا الاحتفال.

    نجم الشياطين الحمر قال إن هذه اللقطة جاءت بدافع انتقامي من ليونيل بيريز حارس سندرلاند، بعدما رفض الأخير مصافحته قبل المباراة.

  Manchester City FC v Leicester City FC - Premier League

    ماريو بالوتيلي .. لماذا أنا دائمًا؟

    خلال مسيرته كلاعب كرة قدم، تعرض المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي للعديد من الانتقادات الشرسة والهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن النقاد.

    ولعل اللحظة الأبرز في مسيرته، كانت خلال تواجده مع مانشستر سيتي ومساهمته في الفوز التاريخي لفريقه على مانشستر يونايتد 6/1 بملعب الاتحاد في عام 2011.

    بالوتيلي قرر الرد على هذه الاتهامات المستمرة له، عن طريق رفع قميصه لتظهر عبارة "لماذا أنا دائمًا؟"، في إشارة إلى استهدافه من الصحافة والجماهير الإنجليزية التي تشجع الفرق المنافسة.

  Manchester City v Arsenal - Premier League

    أديبايور والانتقام لوالدته

    واحدة من أشهر اللقطات الأيقونية في تاريخ الدوري الإنجليزي، عندما قرر إيمانويل أديبايور الركض بطول الملعب بأكمله في المواجهة الأولى له مع مانشستر سيتي أمام فريقه السابق آرسنال.

    اللاعب قضى 3 سنوات مع المدفعجية، لينضم إلى سيتي مقابل 25 مليون جنيه استرليني، وتعرض وقتها لانتقادات واسعة بوسائل الإعلام بـ"الركض خلف الأموال"، وتلقى الكثير من الإهانات المسيئة.

    أديبايور ركض الملعب واحتفل بالتسجيل أمام مدرجات آرسنال، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4/2، وظهر على ركبتيه والجماهير تلقي الزجاجات والكراسي نحوه.

    أديبايور فسر هذا الاحتفال قائلًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"الغريب أن الاتحاد الإنجليزي قام بمعاقبتي ولم يفعل أي شيء لجماهير آرسنال، رغم كل العنصرية التي أظهروها تجاهي وقيامهم بسب والدتي والقول بأن والدي كان يغسل الفيلة".

  Viktor Gyokeres Arsenal 2025-26

    فيكتور جيوكيريس واحتفال "الشعر"

    المهاجم السويدي تعرض لانتقادات عنيفة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي فور وصوله لآرسنال، وظهوره للمرة الأولى مع الفريق أمام مانشستر يونايتد في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي.

    جيوكيريس لعب لمدة 60 دقيقة فقط، وشوهد أكثر من مرة وهو يحاول تهذيب شعره وضبط قصته، وهنا ظهرت السخرية بأن لمساته لشعره كان أكثر من إسهاماته على أرض الملعب.

    جيوكيريس رد بشكل فوري على أرض الملعب في المباراة التالية، بتسجيله ثنائية ضد ليدز يونايتد والتوجه نحو الكاميرات لتهذيب شعره وهو يرد على المنتقدين مثلما فعل بيلينجهام بالضبط.

  FBL-EUR-C1-CHELSEA-TRAINING

    صامويل إيتو والرجل العجوز

    هنا الرد لم يكن على وسائل الإعلام، بل المدرب، عندما قرر صامويل إيتو القيام باحتفال "الرجل العجوز" خلال إحدى المباريات مع  تشيلسي أمام توتنهام.

    جوزيه مورينيو قال قبل المباراة مازحًا:" الفريق يعاني من قلة اللاعبين الهدافين، لدينا صامويل إيتو فقط، ولكن عمره 32 سنة، ربما 35 .. لا أحد يعلم".

    وفور تسجيله في الدقيقة 56 من زمن المباراة، توجه إيتو إلى الراية الركنية وبدأ يمشي بطريقة بطيئة ومضحكة وكإنه رجل عجوز للرد على المدرب البرتغالي.

