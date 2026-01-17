"يتعرق مشروبات كحولية بالتدريبات" .. هجوم إسباني عنيف على بيلينجهام "عاشق الحفلات"!

لا يعيش لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام أفضل فتراته الفنية أو الذهنية مع ريال مدريد، حيث يتعرض لاتهامات مستمرة بخصوص مستواه على أرض الملعب وسلوكه بشكل عام.

بيلينجهام انضم لريال مدريد في صيف عام 2023 قادمًا من بوروسيا دورتموند، وكانت بدايته مع الميرينجي مذهلة في موسمه الأول، حيث كان أحد أهم لاعبي الفريق وساهم في فوزه بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وبعدها بدأت مسيرة الإنجليزي بالتراجع بشكل تدريجي، وظهرت بعض الملاحظات حول دوره مع الفريق، وكذلك سلوكه خارج أرض الملعب، وهو الأمر الذي تحدث عنه اليوتيوبر الإسباني الشهير "AuronPlay".