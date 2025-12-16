"اتهامات ريال مدريد أكاذيب".. بيان شديد اللهجة من رابطة الحكام الإسبانية ضد فلورنتينو بيريز!

شنّ فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، هجوماً عنيفاً على المؤسسات الكروية في إسبانيا خلال خطاب عيد الميلاد التقليدي، واصفاً "قضية نيجريرا" بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم".

واتهم بيريز كلاً من رابطة "الليجا" والاتحاد الإسباني بالتخلي عن مسؤولياتهما وترك النادي الملكي يقاتل وحيداً لتحقيق العدالة، في وجه ما وصفه بـ"الفساد المنهجي" الذي استمر لعقدين عبر مدفوعات برشلونة المشبوهة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق.

وأبدى بيريز استهجانه الشديد لمحاولات المسؤولين دفن القضية ومطالبتهم "بنسيان الأمر"، مؤكداً أن ناديه لن يصمت أمام ملف يعتبره جرحاً مفتوحاً يهدد نزاهة اللعبة. ورغم استعراضه للقوة المالية للنادي، شدد بيريز على أن القلق من الوضع التحكيمي يطغى على الاحتفالات، مشيراً إلى أن هذا الفساد ربما تسبب في أضرار جسيمة لأندية أخرى، ومجدداً عزمه على مواصلة المعركة القانونية مهما كانت الضغوط.