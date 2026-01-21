"لعبنا كالأبطال وخسرنا بقذارة"... لويس إنريكي ينفجر غضبًا بعد سقوط باريس في دوري الأبطال!

لم يتردد لويس إنريكي، الذي بدا عليه الانفعال بوضوح، في تقييمه بعد المباراة، حيث وجد صعوبة في استيعاب كيف خرج فريقه المسيطر باريس سان جيرمان من ملعب "خوسيه ألفالادي" خالي الوفاض. وعلى الرغم من السيطرة على الاستحواذ وخلق العديد من الفرص، سقط الباريسيون بسبب الافتقار إلى الإنهاء الحاسم والهفوات الدفاعية، مما سمح لسبورتينج بانتزاع فوز شعر مدرب باريس سان جيرمان أنه كان في الأساس سرقة.

وصرح إنريكي بصراحة لقناة (Canal+) فور صافرة النهاية: "لقد خسرنا لأنهم سجلوا هدفين. وفريقنا سجل هدفًا واحدًا فقط". ومع ذلك، سرعان ما غلى إحباطه وانفجر عندما توسع في الحديث عن الأداء، حيث صرخ غاضبًا: "النتيجة مخيبة للآمال، إنها عار. رأيت فريقًا واحدًا فقط طوال المباراة. كنا متفوقين على الخصم، الذي كان جيدًا جدًا. إنه أمر مخيب للآمال لأنه غير عادل، من الصعب الحديث عن كرة القدم الآن. كرة قدم قذرة".