"أنت شخص غير محترم" .. موقف محرج يجبر إبراهيم الفريان على الانسحاب من برنامج عراقي!

وحلّ الإعلامي السعودي، ضيفًا على برنامج "ليالي العرب"، عبر فضائية i News، حيث أغدق مقدم البرنامج علي نوري، المديح له، أثناء تقديمه، قائلًا "نرحب بالإعلامي الكبير، ترند السعودية، وترند الخليج، وترند العرب. الإعلامي المميز المخضرم، أسطورة الإعلاميين في السعودية، الدكتور إبراهيم الفريان".

ورغم ذلك، إلا أن الفريان دخل في صدام مع المدرب الأردني محمد أبو داود، الذي سأله في البداية "هل أنت إعلامي؟"، ثم قال إنه لا يعرفه، ولا يشاهده في التلفاز، ما تسبب في غضب "ملك الفلاشات".

الفريان تحدث عن تاريخه الطويل، وأبرز بطاقته الإعلامية، بقوله "أنا إعلامي منذ 40 عامًا، واستخرجت بطاقتي من الأمير فيصل بن فهد"، رافضًا ما وصفه بتقليل أبو داود منه.

وزاد الأردني من الشعر بيتًا، حينما قال "ما أعرفهم في السعودية، هم وليد الفراج وبتال القوس وأحمد الشقيري ومحمد الحارثي ومحمد الصدعان"، ليردّ الفريان عليه بأنه يحل دومًا في "الترند" وشهد كأس العالم "6" مرات.