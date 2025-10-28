بعد فشله مع مانشستر يونايتد.. أندريه أونانا يرد على تصريح جوارديولا!

أثار انتقال أونانا إلى طرابزون سبور الدهشة حيث أنهى النادي الموسم الماضي في المركز السابع فقط في الدوري التركي الممتاز وفشل في التأهل لأوروبا.

ومع إغلاق نوافذ الانتقالات في معظم أنحاء أوروبا وتضاؤل الفرص بسرعة، رأى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا تركيا كطوق نجاة أخير له.

تحطمت ثقته في النهاية بشكل لا يمكن إصلاحه عندما حل ألتاي بايندير مكانه بين الخشبات الثلاث، تلاها قرار يونايتد بالتعاقد مع سين لامينز. كانت تلك رسالة واضحة بأن أيامه في أولد ترافورد أصبحت معدودة.