نجم مانشستر يونايتد السابق: دفعوا 100 مليون يورو لضمي.. لابد أن لديهم أسبابهم!

تطرق أنتوني بشجاعة إلى الضجة الكبيرة التي صاحبت انتقاله من أياكس إلى مانشستر يونايتد بصفقة قاربت 100 مليون يورو، مؤكداً أن هذا الرقم الفلكي لم يشكل ضغطاً إضافياً عليه ولم يجعله يشعر بالدوار. وفي تصريحه الأبرز، قال بثقة: "صحيح أن دفع 100 مليون يرفع سقف التوقعات، لكنني أعرف جودتي جيداً، وإذا دفعوا هذا المبلغ فذلك لأنني أمتلك الموهبة، لابد أن لديهم أسبابهم".

وأوضح أنه لم يكن يركز على قيمة المال، بل كان يستحضر دائماً قصة كفاحه ورحلته الشاقة من أحياء البرازيل الفقيرة للوصول إلى تلك المرحلة: "لم أكن أنظر إلى الـ 100 مليون، بل كنت أنظر إلى القصة التي عشتها للوصول إلى تلك اللحظة، ودائماً ورأسي في مكانه لأن هذا هو الأهم".

يرى أنتوني أن فترته في أمستردام كانت محطة انفجار موهبته عالمياً، ورغم الأضواء المسلطة عليه في الدوري الإنجليزي، إلا أنه حافظ على اتزانه الذهني، معتبراً أن المال لا يحدد قيمته كإنسان، بل التاريخ الذي صنعه والمصاعب التي تغلب عليها هي المعيار الحقيقي لنجاحه.