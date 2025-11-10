Mitrovic Cristiano Ronaldo Harry Kane (Goal only)Goal AR
دوري قطر أفضل من السعودية؟ الصواب والخطأ في حكم ميتروفيتش .. تصريح رونالدو دليل واعترافك ليس عيبًا كما فعل هاري كين!

بكل حيادية .. تتفق أم تختلف مع ما قاله ميتروفيتش؟

"موازين القوى"، هكذا كان محور حديث الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان، والهلال السابق، حينما قرر أن يعطي الأفضلية للدوري القطري على نظيره السعودي، وذلك رغم تجربته القصيرة للغاية، التي لم تتعدّ ثلاث مباريات مع الريان - حتى الآن - قبل غيابه بسبب الإصابة.

ميتروفيتش خاض تجربته الأولى في الخليج، من بوابة الدوري السعودي، حيث كان أحد نجوم العالم الذين صنعوا الحدث في ميركاتو صيف 2023 "التاريخي"، بعدما انتقل إلى صفوف الهلال، قادمًا من فولهام الإنجليزي، مقابل 52.6 مليون يورو.

وقضى ميتروفيتش موسمين مع الهلال، بين 2023 و2025، قدم خلالها أرقامًا تهديفية مذهلة، ليقود كتيبة جورج جيسوس للفوز بأربعة ألقاب، بين ثلاثية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي في الموسم الأول، ثم حصد السوبر الثاني تواليًا، في 2025، إلا أن الإصابات عطلت مسيرة الصربي كثيرًا مع الأزرق، قبل أن يستقر الطرفان على رحيله في الصيف الماضي، لينقل وجهته إلى الدوري القطري.

  • ميتروفيتش: الدوري القطري أفضل من السعودي

    ورغم إشارته لوجود "فارق ضئيل" بين المسابقتين، إلا أن ميتروفيتش أقرّ بأفضلية الدوري القطري على نظيره السعودي.

    وفسّر المهاجم الصربي رأيه، قائلًا "في الدوري السعودي، تجد 4 أو 5 فرق أقوى كثيرًا من البقية، ويمكنك أن تشعر بهذا الفارق، الدوري هنا (في قطر) أكثر توازنًا وإثارة بالنسبة لي؛ لأن ربما هناك من 6 إلى 8 فرق تريد الفوز بالدوري، وقد تصل إلى 10 فرق تريد ذلك أحيانًا، والدليل نادي قطر، الذي كان في أسفل أو وسط الترتيب في الموسم الماضي، تراه مع  مدرب جديد ينافس على المركز الأول حاليًا".

    وأضاف ميتروفيتش، أن مستوى التنافسية في الدوري القطري أكثر تكافؤًا، فالجميع يريد التتويج والتنافسية، ولكن الفجوة في الدوري السعودي أكبر بقليل، 4 أو 5 فرق تلعب من أجل الفوز بالدوري، والباقي يلعب من أجل اللعب فقط".

    ما قاله ميتروفيتش .. صواب أم خطأ؟

    الحقيقة أن ما ذكره أليكساندر ميتروفيتش، يحمل جانبًا من الصواب، وآخر خاطئ، كونه تحدث عن "موازين القوى" في كلا الدوريين.

    الجانب الصائب: رغم أن جميع الأندية أبرمت تعاقدات عالمية، إلا أننا نجد الصراع على اللقب، غالبًا ما يذهب بين الهلال والاتحاد، مع عودة الأهلي لطريق الألقاب بفوزه بالنخبة الآسيوية، وصدارة النصر للدوري السعودي حاليًا.

    ويمكن القول إن لعبة "الجماهيرية" أيضًا، قد قدمت الأربعة الكبار في الدوري السعودي، وهم "الأهلي والهلال والنصر والاتحاد"، رغم وجود أندية تملك أيضًا رصيدًا من الألقاب، على غرار الشباب والاتفاق.

    الفارق الذي تحدث عنه ميتروفيتش، اعترفت به شبكة "أوبتا"، في أكتوبر 2024، عندما نشرت ترتيبًا لأقوى الدوريات على مستوى العالم، ورغم تواجد عددٍ من نجوم الكرة العالمية في الدوري السعودي، إلا أنه احتل المركز الـ33، فيما جاء الدوري الأمريكي - كمثال - في المركز التاسع، علمًا بأن شبكة الإحصائيات الشهيرة اعتمدت في الترتيب، على الفارق بين أقوى فريق في الدوري "المتصدر" وأضف فريق "المتذيل".

    الجانب الخاطئ: "العبرة بالخواتيم"، فأي كان عدد الفرق المنافسة على لقب الدوري، فالسؤال هو من يفوز في النهاية؟

    باستطلاع سجل أبطال الدوري القطري، نجد أن البطولة لا تخرج عن ناديين فقط، وهما "السد والدحيل"، منذ موسم 2010-2011، حتى اليوم، رغم أن الريان كسر القاعدة، عندما توج بالدوري في موسم 2015-2016.

    أما عن الجانب السعودي، فلو أردنا أن نعود إلى موسم 2010-2011، نجد هناك أربعة أندية فازت بالدوري، بين الهلال والاتحاد والنصر والشباب والأهلي، وأيضًا الفتح الذي صنع طفرة مع المدرب فتحي الجبال في موسم 2013، وحقق الدوري للمرة الأولى.

  • Ali Al-Bulayhi Cristiano Ronaldo Hilal NassrGetty

    موازين القوى وما ذكره رونالدو

    الحديث عن موازين القوى هو أمر نجده في كل دوريات العالم، وإن ظهر بطل جديد يكسر القاعدة، علمًا بأن هذه الموازين تختلف باختلاف العصور.

    في إنجلترا نقول موازين القوى حاليًا هي مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، وإسبانيا تعني ريال مدريد وبرشلونة، رغم دخول أتلتيكو مدريد على خط المنافسة، وفي إيطاليا، نجد نابولي قد استعاد أمجاده السابقة مع مارادونا، وسط تفاوت لمنافسة روما، بينما نجد الصراع بين يوفنتوس وميلان وإنتر، محليًا وقاريًا.

    ولعلّ ما ذكره كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي، يعد دليلًا على إثارة المنافسة، وإن انحصرت بين الكبار، فنجده يؤكد أن دوري روشن أقوى من نظيره الفرنسي، والذي لا يجد فيه منافسًا حاليًا سوى باريس سان جيرمان، فضلًا عن إشادته بقوة الهلال، في أكثر من مناسبة، رغم أنه يقود الفريق المنافس.

    وحتى في السعودية، رأينا الشباب - على سبيل المثال - يتصدر ترتيب الدوري السعودي، قبل كأس العالم 2022، قبل أن يتراجع بعدها، ما يعني أنه لا مانع من رؤية أندية أخرى تعد قريبة من صراع الصدارة أيضًا، كما يفعل التعاون هذا الموسم، بحلوله وصيفًا خلف النصر بعد مرور 5 جولات، ومنافسة القادسية على المربع الذهبي.

  • 1. FC Köln v FC Bayern München - DFB Cup: Round TwoGetty Images Sport

    ليس عيبًا أن يفعل مثل هاري كين

    وفي طيات حديثه، أفصح ميتروفيتش عن أحد الأسباب التي تجعله محبًا للتواجد في قطر، بقوله إن الأجواء أكثر هدوءًا من "الصخب" الذي اعتاد عليه من قبل.

    ميتروفيتش تحدث بنفس النبرة التي يتكلم بها هاري كين، بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ، بعد مسيرة طويلة في توتنهام.

    وفي ظل كثرة الأحاديث عن العودة إلى إنجلترا، ووجود اهتمام من مانشستر يونايتد، نجد هاري كين يعكس تفضيل زوجته وعائلته، لأجواء ألمانيا، الأكثر هدوءًا من ضجيج إنجلترا، ما أعطى مؤشرًا بأن كين لا ينوي اتخاذ خطوة جديدة خارج القلعة البافارية.

    هذا الأمر يعكس أيضًا، جانبًا إيجابيًا وآخر سلبيًا، بأن الصخب قد يعني اشتداد المنافسة وإثارتها، إلا أنه قد يؤثر أيضًا على اللاعب، ليصبح سببًا أيضًا لتفضيل الرحيل عن الدوري السعودي، رغم قوة المنافسة.

