Cristiano Ronaldo Jhon Duran
محمود خالد

أخبار النصر اليوم | إعارة "وشيكة" إلى الليجا .. دوران مطلوب في إيطاليا وعودة حلم رونالدو وميسي "معًا"!

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 30 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثلاثين من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  لاعب النصر يودّع زملاءه

    لاعب النصر يودّع زملاءه

    حرص ويسلي جاسوفا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على "توديع" زملائه، تمهيدًا لمغادرته أسوار قلعة العالمي، في الفترة الشتوية.

    ووفق الإعلامي عبد العزيز العصيمي، فإن ويسلي سيوقع عقد إعارة مع نادي ريال سوسييداد، حتى نهاية الموسم، فيما يتأهب النصر لضم مهاجم "مواليد" بديل، بضم النيجيري ديفيد إيفياتو، الذي يستعد لتوقيع عقد احترافي بعد تجاوز الفحص الطبي.

    ونوّه العصيمي بأن جميع مفاوضات النصر قد توقفت مع أي لاعب آخر، بسبب عدم توفر السيولة المالية.

  عملاق أوروبي يريد دوران .. ومخرج قانوني للحمدان

    عملاق أوروبي يريد دوران .. ومخرج قانوني للحمدان

    بعد فشل مساعيه مع النصيري .. يوفنتوس يتحرك لضم دوران

    البحث الطويل عن مهاجم جديد ليكون تحت تصرف لوتشيانو سباليتي أعاد يوفنتوس إلى مسار سبق أن سلكه في الأسابيع الماضية: المسار الذي يؤدي إلى فنربخشة.

    لكن هذه المرة، لم يكن يوسف النصيري في مرمى النادي الأبيض والأسود، بل زميله في الهجوم جون دوران.

    وفقًا لما أوردته صحيفة Sports Digitale التركية، بدأ يوفنتوس أيضًا في إجراء الاتصالات الأولى مع المهاجم، الذي يمتلك حقوقه نادي النصر.

    لو فسخ عقده مع الهلال .. "مخرج قانوني" ينقذ عبدالله الحمدان من مصير كنو وأزمة قد تطيل مدة غيابه!

    بات ملف عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أحد أبرز الملفات على الساحة الكروية في السعودية، مع تبقي أيام قلائل على غلق باب الميركاتو الشتوي، مطلع فبراير المُقبل.

    وقرر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، استبعاد الحمدان من قائمة مباراة القادسية، في قمة الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

    هذا الاستبعاد جاء بالتزامن مع الأزمة الدائرة حول ملف الحمدان، في ظل التقارير الواردة بشأن حصول النصر على توقيع اللاعب، والشكوى الذي تدرس إدارة الهلال، تقديمها في هذا الصدد.

  حلم رونالدو وميسي في فريق واحد لا يزال واردًا

    حلم رونالدو وميسي في فريق واحد لا يزال واردًا

    خاص | "قد يفعل في هذا التوقيت" .. زميل كريستيانو رونالدو السابق يتحدث عن حلم اجتماع نجم النصر وليونيل ميسي بالدوري الأمريكي

    لا يرى نجم مانشستر يونايتد السابق تيدي شيرينجهام أي سبب يمنع زميله أسطورة الشياطين الحمر كريستيانو رونالدو من الانضمام إلى ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم في مرحلة ما.

    وقد أخبر الفائز بثلاثية 1999 موقع GOAL متى يمكن أن يذهب الدون لمطاردة الحلم الأمريكي، وإلى أي مدى سيستمر البرتغالي الأعظم في اللعب بعد سن 42، وما إذا كان عدد أهدافه سيتكرر مرة أخرى.

    اتهم الرابطة بأخذ أموال الاتحاد .. الأمير نواف بن محمد: ثنائي النصر كان ذاهبًا للهلال لولا رونالدو!

    أطلق الأمير نواف بن محمد، مسؤول الهلال السابق والعضو الذهبي، تصريحات من العيار الثقيل، فيما يتعلق بحقوق الزعيم، وأزمة في قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم، فضلًا عن كواليس انتقال ثنائي مرشح للهلال إلى صفوف النصر، بسبب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، فيما توقع أن يذهب لقب دوري روشن، هذا الموسم، إلى أحد ناديي الأهلي أو الهلال.

  تطورات إصابة بروزوفيتش

    تطورات إصابة بروزوفيتش

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان النصر، ينتظر نتائج الفحص الطبي الذي خضع له، غدًا "السبت"، على خلفية إصابته في مباراة التعاون، وشعوره بآلام في عضلة الفخذ، خلال التدريبات الجماعية التي أعقبت المباراة.

    ووفقًا لذلك، فإن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، قرر استبعاد بروزوفيتش، من قائمة مباراة اليوم، أمام الخلود، المُقامة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

  مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري، وإن كانت بصعوبة شديدة للغاية؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك و(1-0) أمام التعاون، في الجولات 16 و17 و18 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

