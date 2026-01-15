أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | تطورات مستقبل كانتي .. موقف كريم بنزيما أمام الاتفاق و5 لاعبين يريدون الرحيل!
- Getty Images
موقف الاتحاد من رحيل كانتي إلى فنربخشه
كشف الإعلامي فابريتسيو رومانو، عن تطورات موقف نادي الاتحاد، فيما يتعلّق بمستقبل نجم الوسط الفرنسي نجولو كانتي، والذي ارتبط اسمه برغبة نادي فنربخشه، في التعاقد معه، مع دخوله الفترة الحرة في عقده مع العميد.
وأوضح رومانو، عبر منصة (إكس)، أن إدارة الاتحاد لم تجرِ أي محادثات مع كانتي، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المُقبل، بينما تستمر مفاوضات نجم تشيلسي السابق مع فنربخشه.
وأضاف "كانتي يرغب بالانتقال إلى صفوف فنربخشه، ومهتم أيضًا بالشروط الشخصية المقترحة، والصفقة الآن رهن موافقة الناديين".
- Getty Images Sport
كونسيساو يعوض كانتي أمام الاتفاق .. وهل يشارك بنزيما؟
قرر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الدفع بلاعب الوسط محمدو دومبيا، في مباراة الاتفاق، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.
وكان دومبيا قد عاد إلى صفوف الاتحاد، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب مالي، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، قد تأهل مع النسور إلى ربع النهائي، بعد إقصاء تونس من دور الـ16 بركلات الترجيح، قبل أن تنتهي رحلته بهدف من السنغال.
وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن التدريب الأخير للاتحاد، الخميس، سيحدد مدى جاهزية كريم بنزيما، قائد الاتحاد، للمشاركة ضد الاتفاق، بعدما أقلق الجماهير بخروجه بين شوطي مباراة ضمك، لتعرضه لوعكة صحية.
ويواجه كونسيساو عدة تحديات أمام الاتفاق؛ بين غياب محتمل لبنزيما، ومؤكد للبرازيلي فابينيو الذي يغيب للإيقاف بسبب طرده في المباراة الماضية، فيما يواصل فيصل الغامدي، برنامجه التأهيلي، بالجري حول الملعب، بعد إصابته في العضلة الخلفية.
أزمة اتحادية .. 5 لاعبين يرغبون في الرحيل
كشف الإعلامي ماجد هود، المُقرب من البيت الاتحادي، عن أزمة تتعلق بفريق الكرة الأول، تهدد مساعي المدرب سيرجيو كونسيساو، لبناء الفريق من أجل المنافسة على البطولات، خلال الموسم الجاري "2025-2026".
وقال هود، عبر برنامج "نادينا"، إن هناك خمسة لاعبين يرغبون في الرحيل خلال الفترة الشتوية، في الوقت الذي يعتمد عليهم كونسيساو، وهم "صالح الشهري، عبد الرحمن العبود، نجولو كانتي، فابينيو، ماريو ميتاي"، فكيف للمدرب أن يتعامل ويبني منظومة، مستبعدًا فكرة المنافسة على الدوري هذا الموسم، بسبب سوء تقدير من الإدارة.
طلب الاتحاد والهلال مرفوض .. ونجم العميد على رادار إنتر
"طلبكم مرفوض" .. القادسية يُحبط خطط الهلال والاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي
شهدت الساعات الأخيرة تطورًا ملفتًا في سوق الانتقالات الشتوي السعودي، حيث توجه الهلال والاتحاد بطلبين منفصلين للقادسية لكنهما صُدما برفض طلبيهما على الفور! فما القصة؟
بعد قرار كانسيلو الانتقال لبرشلونة.. إنتر يضع لاعب الاتحاد على رأس خياراته "الجديدة" في الميركاتو الشتوي!
بعد تعثر صفقة ضم جواو كانسيلو، النجم البرتغالي الذي انضم لبرشلونة بشكل رسمي، يواصل إنتر رحلة البحث عن ظهير جديد في الميركاتو الشتوي.
- Ittihad (X)
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 13 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
تلك الآمال تلقت ضربة موجعة بالسقوط أمام الدحيل في قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن حظوظ الفريق عادت للصعود بعد الفوز الأخير على ناساف في جدة بهدف كريم بنزيما، ويتبقى للفريق مباراتين حاسمتين أمام الغرافة والسد القطريين.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.