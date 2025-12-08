أخبار الأهلي اليوم | مهند آل سعد "مفاجأة" الراقي .. وأمنية بانتزاع صفقة صلاح من الهلال والنصر!

كشفت صحيفة "عكاظ"، عن اتجاه إدارة النادي الأهلي، نحو رصد مهند آل سعد، نجم نيوم المُعار إلى لوزان السويسري، كأحد أهداف الراقي خلال فترة الميركاتو الشتوي.

ويواصل المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز، مراقبة عدد من العناصر المحلية المميزة، من أجل تدعيم صفوف الأهلي في الفترة الشتوية، علمًا بأن مهند آل سعد بات يملك خبرة احترافية، كونه يخوض موسمه الثاني في الملاعب الأوروبية، بعد إعارته لصفوف دانكيرك الفرنسي، في الموسم الماضي "2024-2025".

وكان آل سعد قد خطف الأضواء أثناء فترة احترافه في دانكيرك، في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، عندما تأهل مع فريقه للمرة الأولى إلى نصف نهائي كأس فرنسا، كما أحرز هدفًا في مرمى باريس سان جيرمان، قبل أن يودع دانكيرك بالخسارة (2-4)، فيما اختتم الموسم بأصعب سيناريو، حينما فشل في التأهل إلى "ليج 1" من الملحق.

وتغيب مهند آل سعد عن عدد من مباريات لوزان، هذا الموسم، بسبب الإصابة، فيما شارك اللاعب في 3 مباريات فقط في دوري السوبر السويسري، ومباراة في كأس سويسرا، وسجل هدفًا في كلتا البطولتين.