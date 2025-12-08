أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | مهند آل سعد "مفاجأة" الراقي .. وأمنية بانتزاع صفقة صلاح من الهلال والنصر!
- Goal Ar
الأهلي يراقب مهند آل سعد
كشفت صحيفة "عكاظ"، عن اتجاه إدارة النادي الأهلي، نحو رصد مهند آل سعد، نجم نيوم المُعار إلى لوزان السويسري، كأحد أهداف الراقي خلال فترة الميركاتو الشتوي.
ويواصل المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز، مراقبة عدد من العناصر المحلية المميزة، من أجل تدعيم صفوف الأهلي في الفترة الشتوية، علمًا بأن مهند آل سعد بات يملك خبرة احترافية، كونه يخوض موسمه الثاني في الملاعب الأوروبية، بعد إعارته لصفوف دانكيرك الفرنسي، في الموسم الماضي "2024-2025".
وكان آل سعد قد خطف الأضواء أثناء فترة احترافه في دانكيرك، في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، عندما تأهل مع فريقه للمرة الأولى إلى نصف نهائي كأس فرنسا، كما أحرز هدفًا في مرمى باريس سان جيرمان، قبل أن يودع دانكيرك بالخسارة (2-4)، فيما اختتم الموسم بأصعب سيناريو، حينما فشل في التأهل إلى "ليج 1" من الملحق.
وتغيب مهند آل سعد عن عدد من مباريات لوزان، هذا الموسم، بسبب الإصابة، فيما شارك اللاعب في 3 مباريات فقط في دوري السوبر السويسري، ومباراة في كأس سويسرا، وسجل هدفًا في كلتا البطولتين.
- Getty Images
حسم الأمر .. مصير رحلة إدوارد ميندي مع الراقي
عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري .. الأهلي يحسم مستقبل إدوارد ميندي
يعيش العديد من الأجانب في دوري روشن السعودي وضعًا ضبابيًا بشأن مستقبلهم بعد نهاية الموسم الجاري، نظرًا لارتباطهم بعقود تنتهي الصيف القادم. أحدهم هو إدوارد ميندي حارس مرمى النادي الأهلي، والذي حُسم مستقبله بالفعل مع ناديه. فما الذي حدث؟
تعمل جُل الأندية السعودية حاليًا على حسم ملف عقود نجومها الأجانب التي ستنتهي الصيف القادم، حيث تُناقش فكرة تجديد العقد لمواسم قادمة أو وضعهم على قائمة الانتقالات خلال يناير القادم للاستفادة منهم ماليًا بدلًا من فقدانهم بالمجان بنهاية الموسم الجاري.
النادي الأهلي بدأ العمل بجدية ونشاط كبير على هذا الملف في الشهر الماضي، وقد أعلن مؤخرًا تجديد عقد مدافعه التركي ميريح ديميرال حتى صيف 2029، وتُشير المصادر إلى أنه بات قريبًا من تكرار نفس الخطوة مع المدافع الآخر روجر إيبانيز.
شرط روي بيدرو لضم الصفقات الجديدة
ذكر الإعلامي الرياضي نواف العقيل، إن الأهلي يبحث في السوق المحلية عن خيار في مركز الجناح، في أول اختبار للمدير الرياضي للنادي، روي بيدرو، الذي سيشرف على السوق الشتوية للراقي، حيث بات يملك قائمة بأسماء عدة.
ووضع الأهلي شرطًا في صفقات يناير، وهو "التكلفة المالية"، التي ستلعب دورًا رئيسًا في تحديد الخيار الأهلاوي.
- Getty Images
"أتمنى محمد صلاح في الأهلي"
"هناك سقف للاعب العربي لا يريدون تجاوزه" .. وكيل لاعبين يتهم إنجلترا بـ"العنصرية" بعد تصريح محمد صلاح الغاضب!
لم يكن مجرد حديث، بل "صرخة" مكتومة أطلقها محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، والذي أعلن عن رفضه قرار المدرب آرني سلوت، بإبقائه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية، مضيفًا أن هناك من لا يريد استمراره داخل قلعة آنفيلد.
تصريحات صلاح، أعطت مؤشرًا نحو نهاية رحلته "المليئة بالإنجازات" مع ليفربول، على مدار ثماني سنوات، حيث ألمح بأنه لا يعرف مصيره بعد العودة من كأس أمم إفريقيا، والتي ستتزامن مع فتح باب الانتقالات الشتوية.
الكشف عن وجهته الأقرب حال الرحيل .. محمد صلاح يُحدد موعد حسم مستقبله مع ليفربول
لم يعد الحديث عن تصريحات محمد صلاح بشأن وضعه ومستقبله مع ناديه ليفربول عقب مباراة التعادل مع ليدز يونايتد 3-3، يتعلق بكلماته القاسية ورد فعل مدربه آرني سلوت ومسؤولي ناديه الإنجليزي، بقدر الحديث عن فرص رحيله ووجهته القادمة. وهناك الجديد في هذا الملف، فما هو؟
جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة تواليًا خلال مواجهة ليفربول مساء أمس السبت مع ليدز يونايتد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ اللاعب مع النادي الذي انضم له قادمًا من روما صيف 2017 وحقق معه أرقامًا مذهلة.
- Getty Images Sport
مشوار الأهلي في موسم 2025-2026
انطلق فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بأداء ملفت وأكد على مكانته بين الكبار، بعدما بدأ موسمه بتحقيق لقب كأس السوبر السعودي، ليضيف بذلك إنجازًا جديدًا إلى سجله الحافل بالبطولات. جاء هذا التتويج بعد فوز الأهلي الكبير على القادسية بنتيجة (5-1) في نصف النهائي، قبل أن يحسم البطولة أمام النصر عبر ركلات الترجيح في النهائي، في مباراة شهدت قوة الذكاء التكتيكي والتركيز العالي من لاعبي الفريق تحت قيادة الجهاز الفني.
موسم الأهلي لا يسير على خط واحد، إذ يشوبه تذبذب النتائج بشكل كبير، فالفريق يُحقق انتصارات قوية ونتائج إيجابية أحيانًا وأحيانًا أخرى يفقد نقاطًا ويخسر مباريات تمثل صدمة لجمهوره.
الأهلي فاجأ جمهوره بالخسارة أمام بيراميدز المصري (1-3) في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية، ما أهدر عليه فرصة تحقيق لقب عالمي، فيما نجح الفريق في حجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تخطى العربي والباطن في المرحلتين السابقتين، ومن ثم أطاح بالقادسية عقب لقاء مثير انتهى بالتعادل 3-3 وحسمه الأهلي لصالحه بركلات الترجيح، ومن المقرر أن يُواجه الأهلي في إحدى قمة نصف النهائي.
في دوري روشن السعودي، حقق الأهلي فوزًا مثيرًا في الجولة الأخيرة على القادسية بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما كان قد هزم جاره الاتحاد في الجولة الثامنة بهدف نظيف سجله نجمه رياض محرز، وبهذا ارتفع رصيده إلى 19 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع خلف النصر المتصدر بـ5 نقاط كاملة، والذي تنقصه مباراة سيلعبها مساء اليوم أمام الخليج.
الأهلي لم يخسر حتى الآن في دوري روشن السعودي، لكنه فقد 8 نقاط بالتعادل أمام الاتفاق والهلال والشباب والرياض، وفي المقابل استطاع الفوز على نيوم والحزم والنجمة والاتحاد، وهو ما يجعل الشكوك تُحيط بموقفه من المنافسة على لقب الدوري وتحصر حظوظه في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم.
في دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي يحمل الفريق الجداوي لقبه، كانت البداية ممتازة بالفوز على ناساف كارشي الأوزبكي بأربعة أهداف مقابل هدفين، لكن الفريق تعثر في الجولة الثانية بالتعادل مع الدحيل بهدفين لكل فريق.
الجولتين الثالثة والرابعة شهدتا صحوة الأهلي بتحقيق الفوز على الغرافة القطري 4-0 ومواطنه السد بهدفين مقابل هدف واحد، لكن الجولة الخامسة شهدت مفاجأة مدوية بسقوطه أمام الشارقة بهدف دون رد.