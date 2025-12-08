"هناك سقف للاعب العربي لا يريدون تجاوزه" .. وكيل لاعبين يتهم إنجلترا بـ"العنصرية" بعد تصريح محمد صلاح الغاضب!

وقرر آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء، وعدم مشاركته في مباراة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بتعادل دراماتيكي مع ليدز يونايتد بنتيجة (3-3)، من معقل إيلاند رود.

وتحدث صلاح عقب المباراة، برسالة باتت محور الحدث في الأوساط الرياضية العالمية، حيث قال "أنا محبط جدًا جدًا، لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والكل شاهد ذلك على مدار السنوات الماضية، وخاصة في الموسم الماضي، يبدو أن النادي يُريد التخلص مني، هذا ما أشعر به الآن. من الواضح جدًا أن هناك من يريد أن أحمل اللوم بالكامل، قلت من قبل مرات عديدة إنني كانت لدي علاقة جيدة مع المدرب، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، لا أعرف لماذا. يبدو لي أن هناك شخصًا ما لا يريدني في النادي، هذا غير مقبول بالنسبة لي. لا أعرف لماذا يحدث ذلك لي دائمًا، لا أفهم".

أضاف "أعتقد أنه لو كنت في نادٍ آخر، لكان النادي سيحمي لاعبه، لا أعرف لماذا أنا في هذا الوضع الآن، لكن هذا ما أراه، كأنهم يرمون اللاعب تحت الحافلة لأنه أصبح مشكلة في الفريق، لكنني لا أعتقد أنني المشكلة. لقد قدمت الكثير لهذا النادي لأحصل على الاحترام الذي أستحقه، ولا ينبغي أن أقاتل كل يوم من أجل مركزي لأنني حصلت عليه بجهدي. الناس سيقولون إنك لست أكبر من النادي، وأنا لست أكبر من أحد. لكنني كسبت مكاني، هذه هي كرة القدم".