أخبار الأهلي اليوم | رسالة تحذير من خطأ إداري، وعودة نجم الوسط قبل مواجهة الرياض

بدأ فريق الأهلي السعودي مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 بأسلوب يعكس طموحه الكبير للعودة إلى القمة، إذ نجح في خطف الأنظار منذ البداية بإحرازه لقب كأس السوبر السعودي، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى خزائنه المليئة بالألقاب.

وجاء التتويج بعد أداء مميز في نصف النهائي أمام القادسية انتهى بفوز عريض (5-1)، قبل أن يحسم الفريق اللقب على حساب النصر بركلات الترجيح، في نهائي شهد تفوقًا تكتيكيًا واضحًا وانضباطًا عاليًا من لاعبي الأهلي تحت قيادة جهازهم الفني.

على مستوى دوري روشن السعودي، واجه الأهلي بعض الصعوبات في الجولات الأولى رغم بدايته القوية بالفوز على نيوم بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع الاتفاق والهلال في مباراتين اتسمتا بالندية، لكن الفريق سرعان ما استعاد توازنه بانتصار مهم على الحزم (2-0)، ما أعاد الثقة داخل المجموعة وأعاد الفريق إلى مساره التصاعدي.

في دوري أبطال آسيا "النخبة"، قدم الأهلي واحدة من أبرز مبارياته هذا الموسم حين قلب تأخره أمام ناساف كارشي الأوزبكي إلى فوز مثير (4-2)، مؤكداً قوته الهجومية وروحه القتالية العالية.

ورغم التعادل الصعب مع الدحيل (2-2) في الجولة الثانية، عاد الفريق ليقدم عرضًا مميزًا على ملعب الإنماء بجدة، حيث اكتسح الغرافة القطري برباعية نظيفة، ليؤكد أنه منافس حقيقي على اللقب القاري.

أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد واصل الأهلي عروضه القوية وتأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على الباطن بثلاثية دون رد، ليضرب موعدًا جديدًا مع القادسية في مواجهة مرتقبة، لكن على الصعيد الدولي، تلقى الفريق خسارة مؤلمة أمام بيراميدز المصري (1-3) في نهائي كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال"، ما أبرز حجم المنافسة التي يواجهها خارج الديار.

ورغم بعض العثرات، واصل الأهلي إظهار شخصيته القوية في المسابقات المحلية، حيث تعادل مع الشباب (1-1) في الجولة الخامسة من دوري روشن، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على النجمة بهدف دون رد في الجولة التالية، ليحافظ على موقعه بين الكبار بثبات وثقة.