أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | رسالة تحذير من خطأ إداري، وعودة نجم الوسط قبل مواجهة الرياض
الأهلي يستعيد كيسييه قبل مواجهة الرياض
انتعشت تدريبات النادي الأهلي السعودي بعودة نجم وسطه فرانك كيسييه يوم أمس الأربعاء بعد غيابه عن المواجهة الأخيرة أمام الباطن في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لعارض صحي، وهي المباراة التي حسمها الراقي لصالحه بثلاثية نظيفة وضعته في ربع النهائي حيث سيخوض مواجهة شرسة أمام القادسية في نهاية نوفمبر القادم.
صحيفة الرياضية السعودية أكدت جاهزية اللاعب الإيفواري لخوض مواجهة الرياض في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والتي ستقام مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.
حكم مواجهة الأهلي والرياض في دوري روشن
يخوض الأهلي مساء اليوم مباراة مرتقبة أمام الرياض في سابع جولات دوري روشن السعودي، وقد طلب النادي طاقم حكام أجنبي لإدارة اللقاء وأوفى الشروط اللازمة لتحقيق طلبه سواء الالتزام بالمدة القانونية أو تسديد المستحقات المالية المطلوبة.
لجنة الحكام أعلنت تعيين طاقم حكام كامل من سلوفينيا لإدارة المباراة، يقوده الحكم رادي أوبرينوفيتش ويُساعده الثنائي جريجا كورديز و أندراز كوفاسيك، فيما سيتولى ماني بوج مهمة حكم الفيديو ويُساعده دراغوسلاف بيريتش، والحكم الرابع هو سلافكو فينسيتش.
ويتواجد الأهلي في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، فيما يُعاني الرياض في المركز الـ13 بـ6 نقاط فقط.
رسالة تحذير من خطأ إداري في الأهلي!
"طلبات يايسله لم تنفذ خلال 3 سنوات" .. رسالة تحذير من خطأ إداري في الأهلي!
لاعبان فقط في الأهلي يلعبان بمستوى ثابت..
"لن نكون محطة لإعداده لكأس العالم" .. كواليس مثيرة وراء رفض السعودية انتقال ليونيل ميسي إلى دوري روشن!
تعرف على سبب رفض السعودية لانتقال ميسي إلى دوري روشن
قرعة دور الـ8 في كأس الملك .. الاتحاد يخوض مواجهة أخرى ضد فرق الرياض، والأهلي يصطدم بالقادسية
مباريات مرتقبة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة
مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي السعودي مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 بأسلوب يعكس طموحه الكبير للعودة إلى القمة، إذ نجح في خطف الأنظار منذ البداية بإحرازه لقب كأس السوبر السعودي، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى خزائنه المليئة بالألقاب.
وجاء التتويج بعد أداء مميز في نصف النهائي أمام القادسية انتهى بفوز عريض (5-1)، قبل أن يحسم الفريق اللقب على حساب النصر بركلات الترجيح، في نهائي شهد تفوقًا تكتيكيًا واضحًا وانضباطًا عاليًا من لاعبي الأهلي تحت قيادة جهازهم الفني.
على مستوى دوري روشن السعودي، واجه الأهلي بعض الصعوبات في الجولات الأولى رغم بدايته القوية بالفوز على نيوم بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع الاتفاق والهلال في مباراتين اتسمتا بالندية، لكن الفريق سرعان ما استعاد توازنه بانتصار مهم على الحزم (2-0)، ما أعاد الثقة داخل المجموعة وأعاد الفريق إلى مساره التصاعدي.
في دوري أبطال آسيا "النخبة"، قدم الأهلي واحدة من أبرز مبارياته هذا الموسم حين قلب تأخره أمام ناساف كارشي الأوزبكي إلى فوز مثير (4-2)، مؤكداً قوته الهجومية وروحه القتالية العالية.
ورغم التعادل الصعب مع الدحيل (2-2) في الجولة الثانية، عاد الفريق ليقدم عرضًا مميزًا على ملعب الإنماء بجدة، حيث اكتسح الغرافة القطري برباعية نظيفة، ليؤكد أنه منافس حقيقي على اللقب القاري.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد واصل الأهلي عروضه القوية وتأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على الباطن بثلاثية دون رد، ليضرب موعدًا جديدًا مع القادسية في مواجهة مرتقبة، لكن على الصعيد الدولي، تلقى الفريق خسارة مؤلمة أمام بيراميدز المصري (1-3) في نهائي كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال"، ما أبرز حجم المنافسة التي يواجهها خارج الديار.
ورغم بعض العثرات، واصل الأهلي إظهار شخصيته القوية في المسابقات المحلية، حيث تعادل مع الشباب (1-1) في الجولة الخامسة من دوري روشن، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على النجمة بهدف دون رد في الجولة التالية، ليحافظ على موقعه بين الكبار بثبات وثقة.