أخبار الأهلي اليوم | يايسله يحسم موقف كيسييه وإيبانيز أمام شباب الأهلي .. وإيفان توني لا يستبعد العودة إلى إنجلترا!

أكد إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أنه لا يستبعد مطلقًا فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه لا تزال لديه أهداف يتمنى تحقيقها مع الراقي أولًا، بعدما وقّع النادي معه عقدًا لفترة طويلة.

وأضاف توني، لشبكة "سكاي سبورتس"، أنه يتمنى رد الجميل للأهلي وتحقيق الألقاب، مؤكدًا أنه يشعر بالراحة في جدة، ويؤدي بشكل جيد مع النادي الجداوي، ولا يرى أي سبب يدفعه للمغادرة.

وأعرب إيفان عن أمله في الانضمام لمنتخب إنجلترا، من أجل المشاركة في كأس العالم 2026، مضيفًا "كل ما يمكننا فعله أن أستمر في تسجيل الأهداف، هذا يمنحني أفضل فرصة ممكنة، قد تكون فرصتي الأخيرة، ولكن الأمر يتعلق بما هو الأفضل للبلاد".

واستطرد "أشعر بتحسن كبير في لياقتي البدنية، والإحصائيات تتحدث عن نفسها، كما أن إحصائياتي في الجري عالية، لا أريد أن أكتفي بالجلوس والاسترخاء، فأنا أعمل بجد أكبر وأساعد من حولي. نعم أنا أتقاضى راتبًا كبيرًا، لكني مازلت أرغب في أن أكون ناجحًا، هذا ليس وقت الاسترخاء، أريد أن أصنع أشياء عظيمة".