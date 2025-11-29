"يجب أن نكون أصدقاء".. رئيس أتلتيكو مدريد يقتحم معركة لابورتا وبيريز!

وخلال حديثه في أندورا لا فيا، شن لابورتا هجومًا قويًا على ريال مدريد، ردًا على تصريحات فلورنتينو بيريز في الجمعية العمومية للنادي الملكي، والتي برّر خلالها رئيس مدريد انتصارات برشلونة بدفع المال لنيجريرا.

وقال لابورتا: "تذكرت الآن التصريحات التي أدلى بها بيريز في الجمعية العمومية لمدريد، ولم تتح لي الفرصة للرد عليها من قبل، أعتقد أن تلك التصريحات في غير محلها، وتُظهر مدى معاناة ريال مدريد من البارشلونيتيس".

وأضاف: "يبدو أنهم بحاجة لذكر برشلونة دائمًا لتبرير لا شيء، هم موجودون طوال الوقت في القضية القضائية الخاصة بـ"قضية نيجريرا"، ويطيلونها بلا سبب لأنهم يعرفون أنه لا شيء ضد برشلونة، لكنها طريقة لتبرير أمر غير صحيح، وبرشلونة لم يشترِ حكمًا أبدًا، وبشكل عام الحكّام لا يجاملون برشلونة، بل جاملوا مدريد طوال حياتهم".

ثم قدّم مثالًا على ذلك، قائلاً: "على سبيل المثال لا الحصر: في الجولة الماضية، سجّل ريال مدريد هدفين، الأول لمس فيه بيلينجهام الكرة بيده بشكل واضح، والثاني قام فيه فينيسيوس بكسر أنف إينييجو، هذان الهدفان لم يكن يجب احتسابهما، ولو لم يُحتسبا لكان برشلونة الآن متصدرًا للدوري".

وقال: "هم يعانون من هوس مرضي بأفضل فترة في تاريخ برشلونة، لم يعجبهم أن يكون برشلونة هو المرجع العالمي، من 2004 إلى 2015، الفترة التي كان فيها البلوجرانا مهيمنًا".

وواصل: "يحاولون إيجاد أعذار لا معنى لها، كنا الفريق الأفضل لعبًا، والمعروف عالميًا، والمحبوب بسبب ما قدّمناه، والمعترف به بسبب جودتنا، فزنا بالعديد من الألقاب، وكان أسلوب برشلونة مُعجبًا به في كل العالم، فلا يبحثوا عن أعذار الفاشلين".

وشدد رئيس برشلونة على أنه لا يخشى هجمات مدريد، مضيفًا: "إذا كانوا غارقين في البارسلونيتيس فأنا سعيد، لأن ذلك يحدث عادةً عندما يكون برشلونة في أفضل فتراته وناجحًا".