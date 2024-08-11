The Avengers.. إنجاز أمريكا في الأولمبياد يوجه ليبرون جيمس إلى هوليوود!

بعد ذهبية باريس..

أعرب ليبرون جيمس، أسطورة كرة السلة الأمريكية، عن سعادته بتتويج منتخب الولايات المتحدة بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وحصد فريق الولايات المتحدة الميدالية الذهبية الأولمبية الخامسة على التوالي، بعد الفوز على فرنسا أمس السبت بنتيجة 98-87 المباراة النهائية.

وأعلن جيمس، عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، أن المجموعة المرصعة بالنجوم أطلق عليها اسم "المنتقمون - The Avengers"، في إشارة إلى فيلم هوليوود الشهير.

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وليس من الواضح أي من أعضاء فريق الولايات المتحدة الأمريكية سيحصل على دور Thor أو Iron Man أو Hulk، لكن يمكن لعشاق المنتخب بالتأكيد تقديم استنتاجاتهم الخاصة.

يشار إلى أن ليبرون جيمس المتوّج مع المنتخب الأمريكي بـ3 ميداليات بذهبية أولمبية، استبعد إمكانية مشاركته في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.