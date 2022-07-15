رسميًا .. مانشستر سيتي يعلن التجديد لرياض محرز

محرز ينال مكافأته!

أعلن نادي مانشستر سيتي عن نجاحه في التوصل لاتفاق مع الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي السابق لتمديد تعاقده مع بطل الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما أعلن النادي في بيان رسمي أصدره قبل قليل، وأكد من خلاله تمديد العقد الحالي لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

ما الذي قاله محرز؟

قال محرز: "سعيد لأنني ساعدت النادي على النجاح واستمتعت في آخر أربعة سنوات، كل هذا جعلنا نسعى للمزيد من الألقاب".

وأضاف: "أريد أن أشكر بيب جوارديولا والجميع هنا على مساعدتي على التطور كلاعب والاستمرار في التحسن طوال الوقت".

وأكمل: "الآن فقط أريد أن أكون جزءًا من نجاحات النادي في الموسم المقبل والمواسم التالية، لا أفكر في أي شيء آخر".

ما هي أهمية محرز لمانشستر سيتي؟

النجم الجزائري سجل 24 هدفًا لصالح مانشستر سيتي في الموسم الماضي الذي حققوا فيه لقب الدوري الإنجليزي، وفقط جواو كانسيلو وبرناردو سيلفا وإدريسون ظهروا في مباريات أكثر منه.

وخلال المواسم الأربعة الأخيرة حقق الفريق ثلاثة ألقاب وكان محرز أحد أبرز العناصر في تشكيلة بيب جوارديولا التي وصلت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي.