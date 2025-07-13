احتفل لامين يامال، النجم الشاب لفريق برشلونة لكرة القدم، بعيد ميلاده الثامن عشر بحفل ضخم حضره 200 مدعو وحفلات موسيقية.

احتفل الشاب الموهوب بعيد ميلاده الثامن عشر في 13 يوليو. وسيتيح له هذا الحدث الهام توقيع العقد المربح في كاتالونيا الذي عُرض عليه منذ فترة. كما سيتسلم القميص رقم 10 الذي ارتداه بامتياز ليونيل ميسي، الفائز ثماني مرات بجائزة الكرة الذهبية.

ولكن قبل كل ذلك، حان وقت الاحتفال! احتفالات يامال جرت على مرحلتين: جمعت المرحلة الأولى 20 فردًا من عائلته المقربة وأصدقائه، حيث توجه الشاب إلى مطعم La Cupula في غاراف. ثم اتخذت الأمسية منحى آخر.

في ملكية خاصة في أوليفيلا، وبعد تأخير بسيط بسبب الظروف الجوية، استقبل يامال 200 ضيف. وكان من بينهم زملاؤه في نادي برشلونة باو فيكتور ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وباو كوبارسي ومارك كاسادو.

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كما تمت دعوة زملائه الدوليين في المنتخب الإسباني، لكن نيكو ويليامز كان غائبًا. كما كان من بين المدعوين مؤثرون وفنانون موسيقيون، حيث قدم كويفيدو وأوزونا وباد جيال ضمن عدة مشاركات موسيقية.

وفقًا للتقاليد، قطع يامال كعكة عيد ميلاده وأطفأ شموعه عند منتصف الليل. بعد صيف حافل بالعطلات والاحتفالات، سيركز الشاب البالغ من العمر 18 عامًا قريبًا على موسم 2025-26، الذي يتضمن الدفاع عن اللقب مع برشلونة وفرصة للفوز بكأس العالم مع إسبانيا.