كيفية شراء تذاكر مباريات الربع نهائي في كأس الأمم الأفريقية 2025: التواريخ والفرق والأسعار والمزيد

تُقدم نسخة هذا العام من كأس الأمم الأفريقية أداءً استثنائيًا فاق التوقعات. فمنذ صافرة البداية، ارتفعت حدة المنافسة إلى مستويات غير مسبوقة، حتى وصلنا الآن إلى الأمتار الأخيرة وذروة الإثارة في البطولة.

ثمانية منتخبات فقط من نخبة القارة السمراء حجزت مقاعدها، وهي الآن على أهبة الاستعداد لخوض معارك ربع النهائي، بحثًا عن مكان في التاريخ والظفر باللقب الغالي.

هل ترغب في الاستمتاع بسحر كرة القدم الأفريقية؟ دع GOAL يكون دليلك الشامل لضمان مقعدك في قلب الحدث ومتابعة مباريات ربع النهائي لحظة بلحظة.

ما هي الفرق التي تأهلت إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية؟

لم تهدأ وتيرة الإثارة لحظة واحدة؛ فمع دخول كأس الأمم الأفريقية مراحلها الأخيرة، تساقط العمالقة ولم يصمد في الميدان سوى النخبة. كان الطريق نحو ربع النهائي مرسوماً بالدراما والمفاجآت التي خطفت الأنفاس.

بدأت ملامح الصراع تتضح حين كانت السنغال أول من حجز مقعده بفوزه على السودان، لتلحق بها مالي سريعاً بعد ماراثون ركلات الترجيح أمام تونس. أما المغرب، صاحب الأرض والجمهور، فقد أكد تفوقه بأداء استثنائي أمام تنزانيا، في حين انتزعت الكاميرون بطاقة العبور بعد موقعة كروية مثيرة ضد جنوب إفريقيا.

وفي ليلة تألق النجوم، وجهت نيجيريا إنذاراً شديد اللهجة للجميع بفوزها الساحق على موزمبيق برباعية نظيفة، بينما برهنت مصر على شخصية البطل وعزمها على استعادة اللقب بتخطي عقبة بنين الصعبة.

والآن، تتجه الأنظار صوب المقاعد الأخيرة المتبقية؛ حيث يصطدم طموح الجزائر بقوة الكونغو الديمقراطية، بينما يواجه حامل اللقب، كوت ديفوار، اختباراً حقيقياً أمام حصان البطولة الأسود، بوركينا فاسو.

متى تقام مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر 9 يناير، الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت المغرب) مالي ضد السنغال الاستاد الكبير في طنجة (استاد ابن بطوطة) - طنجة التذاكر 9 يناير، الساعة 8:00 مساءً (بتوقيت المغرب) الكاميرون ضد المغرب ملعب الأمير مولاي عبد الله - الرباط التذاكر 10 يناير، الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت المغرب) مصر ضد الفائز في الدور 16-8 ملعب أغادير الكبير - أغادير التذاكر 10 يناير، 8:00 مساءً (بتوقيت المغرب) نيجيريا ضد الفائز فيالدور الـ16-7 الملعب الكبير في مراكش - مراكش التذاكر

كيفية شراء تذاكر ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية؟

تعتمد تذاكر ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 هيكل أسعارٍ متدرجًا يعكس القيمة الكبيرة لمباريات خروج المغلوب. وتبدأ الأسعار الرسمية التي حددها "الكاف" لهذه المرحلة من 200 درهم مغربي (حوالي 22 دولارًا أمريكيًا) لمقاعد الفئة الثالثة، ما يمنح المشجعين فرصة اقتصادية لمتابعة صراع المنتخبات الثمانية الكبار نحو المربع الذهبي. أما الباحثون عن زوايا رؤية أفضل، فتتوفر تذاكر الفئة الثانية بسعر 400 درهم مغربي (حوالي 43 دولارًا أمريكيًا)، بينما تصل أسعار مقاعد الفئة الأولى الأكثر تميزًا إلى 600 درهم مغربي (حوالي 65 دولارًا أمريكيًا).

وقد أدت حدة التنافس وتواجد قوى كروية كبرى مثل المغرب ومصر ونيجيريا إلى إقبال جماهيري تاريخي، حيث تنفد تذاكر ربع النهائي غالبًا خلال دقائق معدودة من طرحها عبر البوابة الرسمية. ويبرز هذا التهافت بشكل جلي في المباراة المرتقبة بملعب الأمير مولاي عبد الله، والتي قد تجمع بين المغرب والكاميرون، حيث تُشير التوقعات إلى بيع كافة التذاكر بالكامل فور صدورها.

ومع وصول البطولة إلى ذروة الإثارة، قد يلجأ المشجعون الذين لم يحالفهم الحظ في الطرح الأول إلى تصفح منصات إعادة البيع مثل Ticombo. ورغم أن هذه المواقع تمثل فرصة أخيرة للحصول على مقعد، إلا أنه من الضروري الاستعداد لمواجهة ارتفاعات حادة في الأسعار؛ إذ غالبًا ما تُعرض التذاكر في هذه الأسواق الثانوية بمبالغ تفوق قيمتها الاسمية بكثير نتيجة الطلب المرتفع.

هل يمكنني شراء تذاكر إعادة بيع لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية؟

تُعد المنصات الثانوية، وفي مقدمتها Ticombo، خيارًا استراتيجيًا للجماهير الراغبة في تأمين مقاعدها بمجرد نفاد حصص التذاكر من الموقع الرسمي لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF). ومع ذلك، فإن دخول سوق "إعادة البيع" لمباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 يتطلب حذرًا وعناية فائقة لضمان تجربة مثالية في يوم المباراة وتجنب أي مفاجآت غير سارة.

ننصحك دائمًا بمقارنة الأسعار عبر المواقع الموثوقة والتدقيق في ضمانات البائع للتأكد من أصالة التذاكر الرقمية. ومن الضروري إدراك أن أسعار التذاكر على هذه المنصات تخضع لتقلبات حادة ترتبط بقانون العرض والطلب؛ لذا توقع قفزات كبيرة في الأسعار مع اقتراب صافرة البداية للمواجهات الكبرى ذات الرهانات العالية، مثل القمة المرتقبة بين المغرب والكاميرون في الرباط.

ونظرًا لأن تذاكر المباريات الأكثر جماهيرية قد تتبخر في غضون ثوانٍ معدودة، فإن السرعة في اتخاذ القرار فور العثور على عرض مناسب تعد عامل الحسم. احرص على حجز مقعدك مبكرًا لتكون جزءًا من صراع العمالقة نحو نصف النهائي، وتذكر دائمًا أن تذاكرك الرقمية يجب أن تكون مرتبطة بـ هوية المشجع (Fan ID) لضمان دخول سلس إلى مدرجات الملاعب المغربية.

أين ستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

ستقام كأس الأمم الأفريقية 2025 (AFCON 2025) في ست مدن مضيفة في المغرب، باستخدام تسعة ملاعب تم بناؤها حديثًا أو تحديثها لتلبية المعايير الدولية. ستشمل البطولة مباريات من مرحلة المجموعات وحتى النهائي، وتوفر مرافق عالمية المستوى لكل من اللاعبين والمشجعين.

ملعب الأمير مولاي عبد الله (الرباط) - 68,700

ملعب مولاي الحسن (الرباط) - 22,000

ملعب البريد ( الرباط) - 18,000

ملعب الملحق الأولمبي (الرباط) - 21,000

ملعب ابن بطوطة (طنجة) - 75,000

ملعب محمد الخامس (الدار البيضاء) - 45,000

ملعب أدرار (أكادير) - 45,000

ملعب مراكش ( مراكش) - 45,000

ملعب فاس (فاس) - 45,000