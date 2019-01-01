French Connection: عطّال، لياو وأفضل 5 أجانب انضموا لليج 1 هذا الموسم

جول يُلقي نظرة على أفضل الانتدابات الخارجية التي قامت بها أندية الليج 1 هذا الموسم

اقتربت نهاية موسم جديد من الليج 1، حيث لم يتبق سوى جولتين قبل أن تدخل الأندية ومعها اللاعبين في فترة العطلة الصيفية.

وفيما واصل مجموعة من النجوم الأجانب التألق كما كان متوقعًا على غرار نيمار، إيدينسون كافاني ونيكولاس بيبي، عرف الدوري هذا الموسم بروز مجموعة من الأوجه الجديدة.

بعض تلك الأسماء كانت له تجارب احترافية سابقة قبل القدوم إلى الدوري الفرنسي، فيما قام البعض الآخر بخطواته الأولى في عالم الاحتراف.

وفي موضوعنا هذا، سنُحاول إلقاء الضوء على أفضل 5 وجوه جديدة برزت في الليج 1 هذا الموسم.

يوسف عطّال (نيس)

نجاح الظهير الأيمن الجزائري يُمكن قياسه بدخوله ضمن قائمة مُشتريات مجموعة من كبار أوروبا هذا الصيف. مُحارب الصحراء انضم لنيس قادمًا من نادي بارادو الجزائري، عقب قضاء موسم إعارة في الدوري البلجيكي، فلم يتأخر في التألق، مُبرزًا بذلك قدراته الهجومية الكبيرة، والتي جعلت منه أحد أهم أسلحة باتريك فييرا. عطّال تطور كثيرًا على المُستوى الدفاعي هذا الموسم، وأدى بشكل مميز حتى عندما شارك كجناح في بعض المباريات، آخرها حينما سجل الهاتريك أمام جانجون قبل جولات قليلة. نيس سيُعاني للحفاظ على ذي الـ22 ربيعًا هذا الصيف أمام كل العروض التي من المُتوقع أن تصله.

خوان بيرنات (باريس سان جيرمان)

رغم أنه لم يحمل أيقونة النجم عندما تعاقد معه باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، إلا أن خوان بيرنات أظهر مستويات جيدة جدًا طيلة الموسم، رغم كل المشاكل التي عانى منها الفريق الباريسي هذا الموسم. مع الإصابات الكثيرة التي ضربت فريق توماس توخيل، لعب بيرنات في أكثر من مركز هذا الموسم، وقدّم أداءً جيدًا في جميعها. بيرنات سجّل أيضًا بعض الأهداف الموسم في دوري أبطال أوروبا، كذلك الذي كان أمام نابولي، ليفربول أو مانشستر يونايتد.

جيسون ديناير (ليون)

عانى ليون من مجموعة من المشاكل الدفاعية منذ رحيل كريس صيف 2012 وانتقال أومتيتي لبرشلونة عقب ذلك، وهي فترة بحث فيها نادي الرون بشكل مستمر عن مُدافع يستطيع تحمل عبء الخط الخلفي للنادي على المدى البعيد، ويبدو أنه قد وجد ضالته في البلجيكي ديناير المُلقب بـ" الشُّرطي". ذو الـ23 ربيعًا، مازال يملك هامشًا كبيرًا للتطور، لكنه أظهر هذا الموسم مستويات جعلت منه أحد أهم لاعبي الفريق. ديناير مميز في التمركز، سريع وجيد في الكرات الهوائية، وقد ظهر في بعض المناسبات المهمة، كتلك التي جمعت فريقه ببرشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي كان محوريًا فيها لفرض التعادل من دون أهداف على رفاق ميسي. ديناير تألق أيضًا أمام ناديه السابق مانشستر سيتي في دور المجموعة حيث تفوق عليه ذهابًا تم تعادل معه إيابًا.

رافاييل لياو (ليل)

يبقى لياو أحد أميز الصفقات التي أُبرمت في الصيف الماضي حينما تمكّن ليل من الحصول على خدمات لياو من صفوف سبورتينج لشبونة من دون مقابل. لياو يُعد أحد أميز المواهب البرتغالية الصاعدة، ورغم أنه احتاج لبعض الوقت من أجل التأقلم مع أجواء الكرة الفرنسي، إلا أنه لعب دورًا لا يُستهان به في عودة ليل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. لياو تمكن من تسجيل 8 أهداف في 24 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم، ومن المُتوقع أن تزيد أهميته في الفريق مع رحيل نيكولاس بيبي هذا الصيف.

ماتز سيلس (ستراسبورج)

أثار ستراسبوج انتباه الكثيرين هذا الموسم بفضل المستويات المميزة التي بصم عليها بعض لاعبيه، كالظهير الأيمن كيني لالا الذي تألق بشدة، لكن جزءً كبيرًا من نجاح الفريق هذا الموسم يعود لحارس المرمى ماتز سيلس، الذي بصم على موسم رائع وعرف ثبات مستوى مُبهر. سيلس برر الثقة التي وضعها النادي به حينما دفع 4 ملايين يورو للتعاقد معه في الصيف، فأظهر مستويات جعلت جيانلويجي بوفون يُهنئه عليها. سيلس يتطلع الآن للعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل مع ستراسبورج.