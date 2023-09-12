"لا تجادلوا ميسي .. لهذا السبب روميرو هو الأفضل في العالم"

رد حاسم على الرأي المثير للجدل

اعترف أنجي بوستيكوجلو مدرب فريق توتنهام، بأنه لا يستطيع المجادلة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بخصوص المدافع الأفضل في العالم.

ميسي خرج مؤخرًا بعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، ليؤكد أن كريستيان روميرو هو المدافع الأفضل في العالم، ليثير هذا الاختيار حالة هائلة من الجدل.

وقال مدرب توتنهام في تصريحات لشبكة "توك سبورت":"لن أتجادل مع ميسي، سأخبرك بأمر ما، روميرو هو من اللاعبين الذين لا أريد اللعب ضدهم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"الجميع لا يحب اللعب ضده في الفريق، إنه منافس على أعلى مستوى سواء في التدريبات أو على أرض الملعب خلال المباريات".

يذكر أن روميرو انضم إلى توتنهام قادمًا من أتالانتا في اتفاقية إعارة بشكل مبدئي في صيف عام 2021، وتحولت هذه الصفقة إلى انتقال دائم مقابل 50 مليون يورو.