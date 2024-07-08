التحدي الأخير مع سامسونج.. برقت يعثر على المشجع المهاري في ألمانيا

ماذا يحدث؟

أبدى المؤثر السعودي برقت، سعادته الكبيرة بالأجواء الحماسية بين المشجعين، أثناء حضوره لمباراة تركيا وتشيكيا على ملعب فولكسبارك في مدينة هامبورغ الألمانية، بصحبة صديقه كاريزما، وهاتف سامسونج الخرافي Galaxy Z Fold5.

وبعد انتهاء المباراة، قام فريق الإعداد بالكشف عن التحدي الثالث وهو العثور على شخص بين الجماهير خلال 30 دقيقة، يمكنه أن ينهي 30 تنطيطة للكرة وإظهار مهاراته أمام الكاميرا.

وعلى الفور انطلق برقت وكاريزما بين الجماهير لإنهاء التحدي الثالث بنجاح، وسابق الثنائي الزمن لأجل العثور على الشخص المنشود، وبالفعل عثرا على اثنين بين الجماهير تمكنا من استكمال التحدي بنجاح.

وأثناء تبادل الآراء بين برقت وكاريزما حول رجل المباراة بين تركيا وتشيكيا، اختار برقت هاكان تشالهان أوغلو، بينما فضل كاريزما اللاعب الشاب أردا جولر، لكن برقت اتهمه بأنه ينحاز إلى جولر بسبب تشجيعه لنادي ريال مدريد.

ولحل هذا الخلاف في وجهة النظر، قرر برقت الاعتماد على موقع Goal.com، وقراءة مقالة هناك عن رجل المباراة.

وبالفعل وصل برقت إلى المقالة المستهدفة، لكنه وجدها طويلة للغاية، لذلك قرر الاعتماد على هاتف Galaxy Z Fold5، مرة أخرى، واستخدام خاصية Browsing Assist، والتي تقدم خدمة تلخيص المقالات المطولة، ليستطيع المستخدم أن يصل بسهولة إلى المعلومة الدقيقة.

وبعد استخدام الخاصية وجد برقت أن الموقع اختار هاكان تشالهان أوغلو كرجل للمباراة، ففرح وبدأت المناوشات الطريفة بينه وبين كاريزما، الذي فضل إنهاء الأمر بالتعادل، لأنه كان قد توقع النتيجة قبل المباراة بشكل صحيح.