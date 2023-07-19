الكوري سون يتصدر حملة TUMI لموسم خريف 2023

عند الحديث عن لاعب يقوم بالسهل الممتنع ويُقدّم أجمل ما لديه بكل أناقة فلا بد أننا نتحدث عن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

يستحق سون الأفضل داخل الملعب كما خارجه، لأن هذا اللاعب هو التجسيد الحرفي للرجل الأنيق، ولذلك غالبًا ما نشاهده مع رفيق ساحر خلال الترحال، وهو حقيبة TUMI، علامة السفر ونمط الحياة العالمية.

ليس ذلك فحسب بل بات سون وجهاً دعائياً لللحملة التي أطلقتها الشركة مؤخراً تحت عنوان "سحر الجوهر" لموسم خريف 2023، والتي احتوت على تشكيلة جديدة من الألوان ضمن مجموعة TUMI 19 Degree الأيقونية.

يُشارك سون إلى جانب سائق الفورمولا 1 لاندو لوريس في حملة "TUMI" التي تُركز على قدرة الهندسة الدقيقة في منتجاتها على نقلنا إلى مستويات جديدة من الرقي والتطور.

يظهر الرجلان في فيلم دعائي يسلط الضوء على التفاصيل الصغيرة التي تقود إلى أداء متميز، حيث يظهر كل من كل من نوريس و سون أثناء قيامهما بجر حقائب السفر من مجموعة TUMI Aluminum Degree ،19 مما يلفت االنتباه إلى السهولة واالنسيابية التي تتحرك بها الحقائب المصممة بخبرة من TUMI.