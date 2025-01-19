حتى 2029..

فاز فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بولاية جديدة في منصبه بالنادي الملكي تستمر حتى عام 2029.

وحسب الهيئة الانتخابية في ريال مدريد، فقد حسم صاحب الـ77 عامًا الانتخابات بالتزكية، نظرًا لعدم تقدّم أي مرشح آخر لمنافسته.

ويضمّ مجلس إدارة ريال مدريد الجديد، إضافة إلى بيريز، 4 نواب للرئيس، وأمين سر، و13 عضوًا (4 منهم جدد).

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يشار إلى أن هذه الولاية هي السابعة لفلورنتينو بيريز كرئيس لريال مدريد، علمًا بأنه سيحتفل في الصيف المقبل بمرور 25 عامًا على تسلّمه المنصب.

وفي عهد الرئيس بيريز، الذي بدأ عام 2000، توّج ريال مدريد بـ37 لقبًا في كرة القدم و28 لقبًا في كرة السلة.