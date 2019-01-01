8 أندية مصرية تتحرك لإلغاء الهبوط خلال الموسم الحالي

وقعنا بداية الموسم على شروط المسابقة، لكننا وقعنا على وجود تحكيم عادل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مصرية عن وجود تحرك من 8 أندية بالدوري المصري لإلغاء الهبوط خلال الموسم الجاري 2018\2019.

موقع "فيلجول" المصري نقل تصريحات فرج عامر رئيس نادي سموحة التي قال فيها أن رئيس أحد الأندية جمع توقيعات الأندية لتقديم مذكرة إلى اتحاد الكرة من أجل إلغاء الهبوط.

جونيور أجاي يخرج من مران الأهلي مصابًا، وقد يغيب عن مباراة الأهلي وإنبي غدًا 🚑 pic.twitter.com/DfZ3dGSd1A — جول مصر (@goaleg) May 15, 2019

وواصل عامر تصريحاته : " وقعنا بداية الموسم على شروط المسابقة، لكننا وقعنا على وجود تحكيم عادل، وهذا لم يحدث".

وكشف الموقع المصري عن الأندية الثمانية التي وقعت على المذكرة وهي كالآتي (سموحة، والاتحاد السكندري، والإنتاج الحربي، وحرس الحدود، وإنبي، وبتروجت، والنجوم).

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وأوضح أحد رؤساء الأندية التي ترغب في إلغاء الهبوط أن 4 أسباب هي من جعلتهم يرغبوا في إلغاء الهبوط وهي كالآتي : عدم انتظام المسابقة - اختلال ميزان العدالة - مجال للتفويت قائمة الـ25 لاعبًا.