7 لاعبين أجانب على طاولة إدارة الأهلي وجروس

هذه المفاوضات تأتي بعد فشل الأهلي في التعاقد من أكوستا

كشفت تقارير صحفية سعودية عن بدء إدارة نادي الأهلي التحرك نحو عقد صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل دعم الفريق في بعض المراكز.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها قالت أن إدارة الراقي فتحت باب التفاوض مع اكثر من لاعب، حيث وصل العدد إلى 7 لاعبين حتى الآن.

الصحيفة كشفت عن بعض اللاعبين ومنهم الأورجواياني لوديرو والأرجنتيني باننيجا والأكوادوري كازيرس والإسباني جوناثان فييرا وغيرهم.

وقالت الصحيفة أن هذه المفاوضات تأتي بعد فشل الأهلي في التعاقد من أكوستا الذي سعى النادي لضمه خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني السويسري كريستيان جروس اللاعب القادم للفريق في الميركاتو الشتوي بحسب الاحتياجات التي سيُحددها.

في إطار أخر، تعمل إدارة الأهلي حاليًا على تسويق عقد اللاعب البوسني زوكانوفيتش بعدما خرج من حسابات المدير الفني.

يُذكر أن النادي الأهلي تنتظره مواجهة قوية أمام الهلال المؤجلة من منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 7 يناير الجاري.