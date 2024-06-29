68 مباراة بموسم واحد.. نجم برشلونة "العجوز" في طريقه لتكرار رقم بيدري "الخرافي"!

هل يفعلها في اليورو؟

يتذكر الجميع ما فعله بيدري نجم برشلونة الشاب في موسم 2020-2021، حين شارك في 68 مباراة بجميع المسابقات مع النادي والمنتخب الإسباني.

وقدم بيدري موسمًا استثنائيًا حينئذ أنهاه متوّجا بجائزة الفتى الذهبي لعام 2021 المقدمة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، لكن اللاعب الإسباني عانى من إصابات عضلية عديدة بعد ذلك، ما زالت تطارده حتى الوقت الحالي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النجم الألماني إلكاي جوندوجان قد يصل إلى 68 مباراة هذا الموسم، وهو نفس ما لعبه بيدري في موسمه الخرافي قبل 3 سنوات.

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ولعب جوندوجان 51 مباراة من أصل 53 مع برشلونة الموسم الماضي، وكان أحد اللاعبين القلائل الذين لم يعانوا من مشاكل الإصابة، ما دفع المدرب تشافي هيرنانديز للاعتماد عليه بشكل مفرط في وسط الملعب، منذ انضمامه من مانشستر سيتي في صيف 2023.

وإجمالًا، خاض جوندوجان 64 مباراة منذ بداية الموسم الماضي مع النادي المنتخب، حيث خاض 13 مباراة مع ألمانيا (10 منها ودية)، بينما شارك في كل مباريات دور المجموعات بيورو 2024، وإذا وصل فريق يوليان ناجلسمان إلى النهائي، فإن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سيلعب 68 مباراة (حال مشاركته).

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يشعر بالقلق من الآثار التي يمكن أن يحدثها ذلك على جوندوجان في الموسم المقبل، حيث سيحتاج النادي الكتالوني إلى توخي الحذر مع إلكاي خلال فترة الإعداد للموسم المقبل.