650 مليون مشاهد.. الكلاسيكو يعود لوهجه مع أنشيلوتي وفليك!

أكثر من أي وقت مضى..

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة بقيادة المدير الفني هانز فليك جدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة (من 9 انتصارات وهزيمة)، بينما يأتي ريال مدريد بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي في المركز الثاني بـ24 نقطة (من 7 انتصارات و3 تعادلات).

وعاد الكلاسيكو من جديد ليصبح أحد أهم العروض وأكبرها متابعة على مستوى العالم، بفضل المستوى المميز للفريقين هذا الموسم، وتواجد أكبر نجوم العالم في صفوفهما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "الكلاسيكو هذا العام، أكثر من أي وقت مضى، يحظى بمتابعة جماهيرية هائلة تصل إلى أكثر من 650 مليون مشاهد".

وأضافت: "بالنسبة للإنتاج التلفزيوني، سيشهد الكلاسيكو تغطية بصرية فريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث سيتم استخدام 37 كاميرا لتقديم لقطات غير تقليدية للمشاهد".

وأوضحت: "هناك 7 كاميرات سوبر سلو موشن، واثنتان ستتبعان لاعبيْن أساسييْن من كل فريق، بالإضافة إلى كامرتيْن خلف المرمييْن وكامرتين سينمائيتيْن بتقنية السوبر سلو موشن".

كما سيتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وأحدث تقنيات الإنتاج البصري، والرسومات ثلاثية الأبعاد المتطورة، ما يمنح مشاهدة استثنائية لجميع عشاق كرة القدم حول العالم.