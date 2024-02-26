النجم الفرنسي قال كلمته بوضوح

رفض كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عرضًا هائلًا من مانشستر يونايتد للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وأعلن سان جيرمان رحيل مبابي بانتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري، بعدما رفض عرض التجديد، وسط أنباء تفيد باتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال إلى الدوري الإسباني في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية، أن "مبابي رفض 500 مليون يورو من مانشستر يونايتد كان سيتقاضاها خلال 5 مواسم، شاملة مكافأة توقيع قدرها 200 مليون يورو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن "مبابي لم يتخل فقط عن 650 مليون يورو من باريس، لكنه رفض أيضًا 500 مليون وضعها مانشستر يونايتد على الطاولة في عرض يائس نقلوه إلى والدته ووكيلة أعماله فايزة العماري في الأسبوع الأول من فبراير".

ويبدو أن مبابي كان واضحًا للغاية هذه المرة بشأن خطوته المقبلة، إذ أكد أنه "يريد فقط اللعب لريال مدريد، حتى ولو كان هذا القرار يعني التخلي عن أحد أكبر العقود في تاريخ الرياضة.

وحسب تقارير صحفية، فإن مبابي سيحصل على راتب يشبه ما يتقاضاه فينيسيوس وبيلينجهام (نحو 20 مليون يورو في الموسم)، إلى جانب مكافأة توقيع تقدر بنحو 100 مليون يورو".