50 مليون يورو.. برشلونة مصمم على خطف "الصفقة الصعبة" من عمالقة الدوري الإنجليزي!

كشف تقرير صحفي إسباني أن برشلونة يبحث عن تدعيم صفوفه بجناح أيسر في الموسم المقبل.

وحد النادي الكتالوني اسمين للتعاقد مع أحدهما، هما "نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو، وبريان سرقسطة، لاعب غرناطة".

وحسب صحيفة سبورت، فإنه رغم توقيع ويليامز عقدًا جديدًا مع بيلباو، إلا أنه "ما زال يحظى باهتمام برشلونة"، مشيرة إلى أن "النادي الكتالوني حافظ على اتصالاته بمحيط صاحب الـ21 عامًا ويواصل مراقبته".

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وأضافت: "يدركون في البارسا أن ويليامز لن يغادر بيلباو مقابل أقل من 50 مليون يورو، الأمر الذي يحتاج إلى خطوات كبيرة من برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية".

ولفتت إلى أن ويليامز "يتمتع بصداقة قوية مع بعض لاعبي برشلونة، على غرار أليخاندرو بالدي، وسيكون سعيدًا بالانضمام للبارسا، لكنه أيضًا راضٍ بمكانه في بيلباو".

وختمت: "يبدو أن سرقسطة بديلًا أكثر ترجيحًا (في ظل أزمة برشلونة المالية)، حيث يعتقد ديكو، المدير الرياضي للبارسا، بأنه يمكن الاستعانة به على سبيل الإعارة".

ويحظى نيكو ويليامز باهتمام العديد من عمالقة الدوري الإنجليزي، على غرار ليفربول وآرسنال وتشيلسي، ما يعقد من مهمة النادي الكتالوني.