4 دول آسيوية تُوافق على اقتراح السعودية بشأن كأس العالم

قارة أفريقيا كانت قد أيدت الاقتراح

أعلنت 4 دول آسيوية تأييدها لاقتراح السعودية إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين بدلًا من أربعة، وذلك عبر بيان مشترك من الاتحادات الوطنية لتلك الدول.

كأس العالم القادم سيُقام عام 2022 في قطر، وستقام نسخة 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، وقد اقترحت السعودية إقامة نسخة عام 2028 والبدء بلعب البطولة كل عامين، كما كشفت مصادر صحفية عن نية المملكة التقدم بملف استضافة مونديال 2030.

ما هو موقف قارتي أفريقيا وأوروبا من اقتراح السعودية لعب كأس العالم كل عامين؟

قارة أفريقيا كانت قد أيدت بقوة الاقتراح السعودي، إذ أعلن رئيس الكاف "باتريس موتسيبي" في تصريحات سابقة موافقة المكتب التنفيذي على الاقتراح، مشيرًا إلى أن تعارض ذلك مع إقامة كأس الأمم الأفريقية سيكون محل نقاش حال طُبقت الفكرة.

وأضاف "قارة أفريقيا ستكون أحد أكبر المستفيدين من إقامة المونديال كل عامين، وذلك بالنظر للتحديات المالية الكبيرة وحاجة بلاد القارة للمال اللازم لتجديد البنية التحتية ومرافق كرة القدم، نجدد دعمنا لهذا الاقتراح ونراه مفيدًا للغاية لنا وللعالم أجمع".

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان له رأيًا مخالفًا، إذ رفض رئيسه ألكسندر تشيفرين الاقتراح السعودي وأكد أن الدول الأوروبية لن تُشارك في كأس العالم حال أقيم عام 2028.

مضيفًا في تصريحات سابقة "هي فكرة غير عقلانية ومستحيلة تمامًا، النسخة القادمة من كأس العالم ستُقام عام 2022 ومن ثم هناك نسخة 2026، عام 2028 ستُقام كأس الأمم الأوروبية، إن لعب المونديال في هذا العام فالمنتخبات الأوروبية لن تُشارك، وكذلك دول أمريكا الجنوبية لن تلعب لأنها ستكون مشغولة بكوبا أمريكا".

أضاف "دون منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية، هل مازالت بطولة كأس عالم؟ لا أعلم لم نحن بحاجة لهذا. إن كانت لديك رغبة في إجراء دراسة جدوى ولديك المال اللازم لذلك، حسنًا .. لكن الفكرة مستحيلة مع هذه الأجندة للبطولات".

أتم "تخيل ما الذي قد يحدث للاعبين إن لعبوا بطولة مجمعة لمدة شهر سنويًا، هم يتعرضون للكثير من الإصابات حاليًا لأنهم يلعبون كثيرًا والجدول مزدحم تمامًا. هي فكرة سياسية لكن لا أساس لها على أرض الواقع".

من هي الدول الآسيوية الأربعة التي وافقت على الاقتراح السعودي؟

أعلنت اتحادات كرة القدم في بنجلاديش والمالديف ونيبال وسريلانكا في بيان مشترك أنها أيدت الاقتراح السعودي في مؤتمر الفيفا.

وقد نشرت بيانًا رسميًا مشتركًا أكدت خلاله أن إقامة كأس العالم كل عامين سيزيد من فرص الجميع للعب في البطولة، مضيفة "فارق 4 سنوات بين بطولات كأس العالم كبيرة جدًا وتجعل فرصة اللعب في البطولة محدودة للغاية، مما يتسبب في حرمان أجيال كاملة موهوبة من تلك الفرصة".

"كأس العالم يُلعب منذ 100 عام تقريبًا، ورغم ذلك شارك به أقل من ربع الاتحادات الآسيوية الحالية، تلك البطولات تعطي الجميع دفعة قوية للتحسن والتطور ولذا من الأفضل إقامتها كل عامين".

السعودية ليس أول من اقترح إقامة المونديال كل عامين

كان السويسري جوزيف بلاتر رئيس فيفا السابق قد اقترح إقامة المونديال كل عامين قبل عقدين من الزمن تقريبًا، وعادت الفكرة للظهور من جديد عام 2018 بعدما طرحها الباراجواياني أليخاندرو دومينيجيس رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية ونائب رئيس فيفا.

وقد روج للفكرة كذلك آرسين فينجر المدير الفني التاريخي لآرسنال والمسؤول عن تطوير الكرة في فيفا حاليًا، وذلك خلال تصريحات له في مارس الماضي.

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