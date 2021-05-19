اقتراح سعودي سيغير خريطة كرة القدم في العالم

السعودية تيريد إجراء تغيير تاريخي في كأس العالم

تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، باقتراح جديد قد يغير خريطة كرة القدم في العالم، وذلك بشأن بطولة كأس العالم التي تقام كل 4 سنوات، وذلك بحسب ما جاء في جدول أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتقام بطولة كأس العالم منذ بدايتها عام 1930 حتى الآن كل 4 سنوات في دولة مختلفة يتم اختيارها من جانب الاتحاد الدولي، حيث ستقام النسخة المقبلة في قطر 2022.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أنه ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية (كونجرس) لـ211 اتحادًا وطنيًا في مقر الاتحاد الدولي بمدينة زيورخ السويسرية، ورد في المادة العاشرة "اقتراح الاتحاد السعودي لكرة القدم، إجراء دراسة جدوى حول تأثير إقامة كأس العالم لكرة القدم "رجال وسيدات" كل سنتين بدلًا من 4 سنوات.

السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" السابق، كان قد تقدم بهذا الاقتراح منذ حوالي عقدين، وكررها عام 2018 نائب رئيس "فيفا" ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية الباراجوياني أليخاندرو دومينجيس، والمقرب من رئيس الاتحاد الدولي الحالي جياني إنفانتينو.

الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال الإنجليزي، والمسؤول ع تطوير الكرة في "فيفا" روج لتلك الفكرة خلال شهر مارس الماضي هو الآخر.

وكان إنفانتينو قد تقدم باقتراح برفع عدد المشاركين في كأس العالم من 32 منتخبًا، إلى 48 منتخبًا بداية من نسخة 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.