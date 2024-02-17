4 أيام على دوري الأبطال.. ضربة كبرى لبرشلونة قبل موقعة نابولي

تلقى برشلونة ضربة قوية خلال مواجهة سيلتا فيجو، اليوم السبت ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وتعرض نجم برشلونة رونالد أراوخو للإصابة في نهاية الشوط الأول، ليقرر المدير الفني تشافي هيرنانديز إخراجه والدفع بـإينييجو مارتينيز بدلا منه.

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وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن تشافي قرر إخراج أراوخو كإجراء احترازي، قبل مواجهة نابولي المهمة في دوري أبطال أوروبا.

وتعقدت مهمة برشلونة في الاحتفاظ بلقب الليجا، حيث يبتعد بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

ويستعد برشلونة لخوض مواجهة مهمة أمام نابولي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك يوم الأربعاء المقبل خارج الديار.