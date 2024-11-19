ما خطة الريدز؟

يستهدف نادي تشيلسي التعاقد مع الأيرلندي كويمين كيليهير حارس ليفربول، من أجل تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن حارس منتخب أيرلندا يرغب في الرحيل عن ليفربول، من أجل الفوز بفرصة للعب بشكل أساسي، حيث يتواجد بديلًا للحارس البرازيلي أليسون بيكر.

ويقدم كيليهير مستويات مميزة مع الريدز هذا الموسم، بعد إصابة بيكر، علمًا بأنه خاض 55 مباراة في مسيرته مع ليفربول، وتلقت شباكه 64 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة.

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وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "ليفربول متردد في بيع كيليهر إلى منافس مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه من المحتمل أن يقبل عرضًا في حدود 35 مليون جنيه إسترليني".

ولم يخف صاحب الـ25 عامًا رغبته في أن يكون حارس المرمى الأول في مكان ما، بعد أن أمضى المواسم الخمسة الماضية كبديل لأليسون بيكر، علمًا بأنه قد يحصل على الفرصة "ليكون رقم 1 في ستامفورد بريدج".

يشار إلى أن ليفربول تعاقد مع حارس فالنسيا جورجي مامارداشفيلي في الميركاتو الصيفي الماضي، على أن ينضم إلى الدوري الإنجليزي بداية من موسم 2025/ 2026، ما يمهد لرحيل كيليهر عن النادي.