3 أندية تطلب ضم جولر.. وريال مدريد يفضل تكرار "التجربة الناجحة"

يدرك النجم التركي أردا جولر، صعوبة المنافسة لشغل مكان أساسي في ريال مدريد، الذي يضم أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

وانضم جولر إلى صفوف النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فنربخشة التركي، لكنه عانى لفترة طويلة من الإصابات، قبل أن يعود للمشاركة في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هناك عددا من الأندية الراغبة في التعاقد مع جولر في الموسم المقبل، على رأسهم باير ليفركوزن الألماني وتوتنهام الإنجليزي.

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وأضافت: "ريال مدريد يرغب في إعارة اللاعب الموسم المقبل لأحد الأندية التي سيحصل فيها على دور أساسي، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات".

وأوضحت أن جولر يتمنى الحصول على فرصة مع المدير الفني كارلو أنشيلوتي لإثبات قدراته، وهو ما يبدو غير مرجح، في ظل تقديم العناصر الأساسية في الوسط والهجوم مستويات مبهرة".

وختمت: "ميلان وضع أنظاره هو الآخر على النجم التركي، على أمل تكرار ما فعله مع زميله براهيم دياز، الذي مثّل الفريق الإيطالي لمدة 3 مواسم على سبيل الإعارة، قبل أن يعود للميرنجي هذا الموسم".