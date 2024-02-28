"3 أسباب حاسمة".. لابورتا يطالب تشافي بعدم الرحيل الموسم المقبل!

لماذا غيرت إدارة البارسا توجهها؟

تواجه إدارة برشلونة موقفًا لا تحسد عليه، بعد إعلان المدير الفني تشافي هيرنانديز الرحيل بنهاية الموسم الجاري، بسبب سوء النتائج.

وأعلن تشافي رحيله عن برشلونة بعدما تقلصت حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الليجا، إذ يبتعد بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد، مع تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة، كما ودع كأس الملك، وخسر نهائي السوبر الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يواجه موقفًا صعبًا، فيما يتعلق بالقدرة على التعاقد مع مدير فني يخلف (تشافي)، في ظل الأزمة المالية الكبرى التي يمر بها النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن جوان لابورتا رئيس برشلونة ونائبه رافا يوستي طلبا من تشافي العدول عن فكرة الرحيل نهاية الموسم الحالي والبقاء مع الفريق للموسم المقبل، وأوضحا له أنهما "راضيان للغاية عما قدمه منذ تولى المهمة أواخر 2021".

ويرى مسؤولو النادي الكتالوني أن تشافي هو المدرب المناسب لإكمال مشروع برشلونة الجديد، بفضل ما قدمه حتى الآن، إلى جانب إرثه كأحد أساطير الحقبة التاريخية للبارسا.