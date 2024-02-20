250 مليون يورو.. كين ونجم برشلونة على رأس أولويات مانشستر يونايتد!

هل يرحل عن البايرن؟

ما زال مانشستر يونايتد مهتمًا بالتعاقد مع هاري كين، نجم بايرن ميونخ، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان كين قريبًا من الانتقال إلى يونايتد الموسم الماضي، لكنه قرر الرحيل عن توتنهام والانتقال إلى العملاق البافاري.

وذكرت شبكة "FootballTransfers" أن "مانشستر يونايتد سيتصل بكين لسؤاله عما إذا كان مستعدًا للعودة إلى الدوري الإنجليزي، رغم ارتباطه بعقد مع البايرن حتى عام 2027".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "السير جيم راتكليف، بعد استحواذه على حصة 25% في يونايتد، مستعد لتقديم نحو 250 مليون إسترليني لحملة تعاقدات كبرى في أولد ترافورد الصيف المقبل".

وأوضحت أن "مسؤولي الشياطين الحمر جددوا الاهتمام بفرينكي دي يونج، نجم برشلونة، كجزء من فورة الإنفاق المقررة في الميركاتو المرتقب".

ويواجه كين فترة صعبة للغاية مع بايرن ميونخ، حيث تعقدت مهمة الفريق في التتويج بالدوري الألماني، كما ودع مسابقة الكأس، وخسر السوبر أمام لايبزيج.