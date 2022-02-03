16 تحت الصفر .. إغماءات وغضب هندوراسي من صقيع أمريكا!

شنت هندوراس حرباً من التصريحات على الولايات المتحدة الأمريكية عقب لقاء البلدين بتصفيات مونديال 2022 التي أٌقيمت في أجواء باردة للغاية.

وفاز أمريكا بثلاثية نظيفة على ضيفتها بالمباراة التي استضافتها "مينيستوتا" ووصلت درجات الحرارة إلى 16 درجة تحت الصفر.

ماذا حدث للاعبي هندوراس بسبب الصقيع؟

حارس هندوراس لويس لوبيز خرج بين الشوطين بسبب تعرضه لإغماء وصدمة من البرودة، نفس الأمر الذي تعرض له زميله روميلو كيوتو.

وقال لوبيز للإعلام قبل حتى بداية المباراة: "الأمر ليس طبيعياً أن تلعب في تلك الأجواء، المباراة لم تنطلق بعد ولكن لا أنتظر حتى تنتهي، هذه ليست متعة ولكن معاناة".

كيف رد مدرب ولاعب أمريكا على تصريحات حارس هندوراس؟

مدرب الولايات المتحدة جريج بيرهالتر دافع عن قرار بلاده باللعب في مينيسوتا مع الإعلام: "تم توفير أطقم خاصة لمنتخب هندوراس والحكام للحفاظ على الحرارة، عندما نذهب للعب هناك درجات الحرارة والرطوبة تكون مرتفعة للغاية واللاعبون يصابون بالجفاف والإعياء، هذه طبيعة المنافسة هنا".

اقرأ أيضاً .. تحذير للسنغال .. خسارة النهائي مرة ثانية على التوالي وارد!

وأضاف: "أردنا أن نقلل السفر قدر الإمكان، لعبنا هنا مرتين وقررنا أن نلعب الثالثة، وحاولنا تقليل الخطر بتوفير المعدات اللازمة".

وعلق ووكر زيميرمان، مدافع أصحاب الأرض، على الأجواء الباردة هو الآخر مع الإعلام عقب المباراة: "منذ الإحماء شعرنا أن لاعبي هندوراس ليسوا سعداء بالطقس، ولكن بعد الهدف الأول سيطرنا على زمام الأمور وقدمنا عرضاً طيباً".

الانتصار رفع رصيد الولايات المتحدة للنقطة 21 بالترتيب خلف المتصدرة كندا، لتقترب من حجز بطاقة العبور مباشرة للمونديال القطري نهاية العام، بينما تقبع هندوراس في القاع بثلاث نقاط فقط.