بعد الانفصال عن واندا نارا.. إيكاردي يبدأ علاقة غرامية مع محامية "الطلاق"!

النجم الأرجنتيني لا يتوقف..

بعد أن انتهت علاقته مع عارضة الأزياء الأرجنتينية واندا نارا بالطلاق، يبدو أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب جلطة سراي التركي، الذي أصيب مؤخرًا بقطع في الرباط الصليبي، ينخرط في علاقة عاطفية جديدة.

وحسب صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن "أنجيلا بورجوس، المحامية التي تتابع قضية طلاق إيكاردي من واندا نارا، هي الحب الجديد للمهاجم الأرجنتيني".

وأوضحت أن "المرأة من أصل كولومبي، هي صاحبة مكتب محاماة متخصص في القضايا الجنائية، كما أنها متخصصة أيضًا في قانون الأسرة، وتساعد ماورو إيكاردي ضد واندا نارا".

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وأضافت: "قصة الحب بدأت قبل بضعة أسابيع فقط، ولا يعرف الكثير عنها، سوى أنها حصلت على شهادتها قبل أن تتخصص في علم النفس الجنائي في ألمانيا، وفي قانون الأسرة في الأرجنتين، وتعيش منذ عدة سنوات في كوردوبا، مسقط رأس جدها، وهي صاحبة مكتب قانوني مشهور".

ولفتت إلى أنها "تقدم برنامج (البريئون والمذنبون) وهو البرنامج القانوني الوحيد على القناة 12، ولديها ابنة صغيرة تُدعى صوفيا، بينما إيكاردي هو والد لفرانسيسكا وإيزابيلا من واندا نارا".

وتتضارب التقارير مع تصريح أنجيلا السابق: "أعمل دائمًا مع الرجال، أنا امرأة عزباء. ليس لدي شخص في ذهني حاليًا. إيكاردي رجل جذاب، مثقف للغاية، رجل نبيل، لكني أفكر في أشياء أخرى. عندما أعمل، أركز على من هم زبائني، ولا أنظر إلى الجانب الآخر".

يشار إلى أن الصحفي آنخيل بريتو كشف خلال تصريحاته لبرنامج "Los Ángeles de la mañana" أن واندا نارا تقدمت بشكوى ضد إيكاردي تتهمه خلالها بالعنف الأسري، وذلك بعد اجتماع الطرفين معًا في منزل اللاعب مؤخرًا.