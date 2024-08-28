هاجم كومباني.. استقالة مدير أكاديمية بيرنلي بسبب رسالة لمجموعة واتساب خاطئة!

"تقرير طائش"

استقال ديف لونجويل مدير أكاديمية نادي بيرنلي الإنجليزي من منصبه، بعد ارتكابه خطأ فادحًا، إذ أرسل تقريرًا لاذعًا عن اللاعبين إلى مجموعة "واتساب" خاطئة.

تولى لونجويل منصبه في نوفمبر الماضي، من أجل تطوير اللاعبين الشباب في النادي، بينما كان الفريق الأول يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ الحالي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن لونجويل غادر منصبه بعد أقل من عام، بسبب إرسال تقريره اللاذع الذي ينتقد فيه كومباني والفريق الأول، إلى مجموعة واتساب الخاصة بفريق تحت 21 عامًا عن غير قصد.

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وأضافت نقلًا عن مصدر بالنادي: "كان هناك الكثير من التفاصيل، في التقرير، حول المبلغ الذي يعتقد أن كل لاعب يستحقه، وأرسلها بالخطأ إلى لاعبي أقل من 21 عامًا، حتى اكتشف الفريق الأول والمدرب".

وأوضح المصدر: "إنها وثيقة طائشة للغاية، وكانت النتيجة الوحيدة المتاحة هي أنه سيغادر النادي"، حسبما أعلن بول جينكينز، مدير تطوير كرة القدم في بيرنلي.

استمر بيرنلي موسمًا واحدًا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يهبط تحت قيادة كومباني في وقت سابق من هذا العام إلى الشامبيونشيب.