"لم تر سوى قمة جبل الجليد".. دعوة صريحة لأنشيلوتي بمراجعة نفسه بشأن أردا جولر

ماذا قال قهوجي؟

يواجه النجم التركي أردا جولر فترة صعبة للغاية مع ريال مدريد، حيث انخفضت دقائق مشاركته بصورة كبيرة هذا الموسم، مقارنة بالفترة الأخيرة من الموسم الماضي.

وتألق جولر مع ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، إذ سجل 6 أهداف دفعته لمواصلة التحدي في النادي الملكي هذا الموسم، لكنه وجد صعوبة كبيرة في المشاركة تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وبدأ صاحب الـ19 عامًا 3 مباريات فقط أساسيًا (خرج بالشوط الثاني)، وخاض 9 مباريات كبديل (من الشوط الثاني)، بينما لم يبارح مقاعد البدلاء في 5 مواجهات أخرى بمختلف المسابقات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأبدى النجم التركي السابق نهاد قهوجي قلقًا بالغًا إزاء فقدان أردا مكانته، إذ قال في تصريحات لصحيفة "آس": "أدعو من كل قلبي أن يتمكن من إظهار موهبته الهائلة، إنه لاعب من طراز فريد، يحتاج للعب بانتظام حتى يتطور، الجلوس على دكة البدلاء لفترة طويلة ليس جيدًا، إذا منحه أنشيلوتي الفرصة فسيتحسن بشكل ملحوظ وسيكون أفضل بكثير من الآن، لأن من صفاته أنه لا يرضى أبدًا ويسعى دائمًا للتحسن".

وأضاف: "نعلم جميعًا أن النجاح في ريال مدريد ليس بالأمر السهل لأن التطلعات عالية والفريق مطالب بالفوز دائمًا، لكن يجب عليهم أن يثقوا به، يمكنه أن يكون قائدًا لريال مدريد في المستقبل لأن شخصيته قوية ولا يخاف من أي تحدٍ، إنه محاطٌ بنجومٍ عظماء، لكن يجب أن يكون له حضور أكبر، إنه جوهرةٌ يجب أن تنمو، لن يخيب ظننا".

وختم: "الأسهل كان أن ينتقل إلى مكان آخر ليصبح نجمًا، لكنه امتلك الجرأة للبقاء مع العلم بالصعوبة التي سيواجهها لفرض نفسه، نعلم جميعًا أن ريال مدريد لديه لاعبون من الطراز العالمي، لكن أردا يمكن أن يكون كذلك وله مكان هناك، لقد أظهر بالفعل جزءًا صغيرًا من موهبته الهائلة في الوقت القليل الذي حصل عليه، يحتاج للعب لأن ما رأيناه ليس سوى قمة جبل الجليد".